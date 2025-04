Fuente ovejuna. Vecinos del centro poblado Buena Vista, en el distrito de Grocio Prado, ajusticiaron a un sexagenario denunciado por abusar sexualmente de una menor con discapacidad intelectual. El sujeto fue golpeado y atado sin ropa a un poste de concreto, hasta que personal de la Comisaría Emilio Román Saravia interviene para llevárselo al centro de salud por las lesiones que presentaba.

Violación sexual

En este lugar, meses atrás una niña de 14 años fue víctima de violación sexual. El atacante en más de una ocasión condujo a la menor con habilidad diferente y pese a su condición abusó de ella. Producto de estas vejaciones ocurridas en Buena Vista, la agraviada quedó embarazada. En su vientre, actualmente, lleva un bebé de cinco meses y dos semanas. El deplorable hecho fue denunciado y permanece en investigación.

Los vecinos advertidos de esta situación en la víspera protestaron en los exteriores de la vivienda de los presuntos autores del abuso. Ellos, exigieron la participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para obtener justicia para la menor, ya que, los denunciados permanecen en libertad, mientras que la familia de la víctima con limitaciones económicas debe llevarla a sus controles médicos de gestante.

Al conocerse este caso, la calma acabó en Buena Vista. Un grupo de personas redujo al denunciado Wilfredo Cortijo, siendo ajusticiado. El sujeto de 64 años, sindicado de haber abusado de la menor fue atado a un poste, retenido por varios minutos e increpado por el ultraje. El personal de la comisaría del distrito de Grocio Prado intervino al recibir una comunicación sobre lo que ocurría en este poblado.

El sexagenario seguía rodeado por la población y fue trasladado al Hospital San José de Chincha por las lesiones que presentaba en diversas partes del cuerpo. Cortijo no cuenta con orden de requisitoria, y quedó libre. No obstante, en el tranquilo poblado grociopradino no lo aceptan como vecino tras ser acusado de ultrajar a la menor.

Cabe indicar que en Buena Vista hay otro sujeto que también es rechazado por la población al ser sindicado de abusar de la niña.

