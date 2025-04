Linda, como la llamaremos, tiene 14 años, esta diagnosticada con habilidades especiales y en su vientre lleva un bebé de 5 meses y 2 semanas, producto de una violación sexual. El deplorable acto fue cometido en el centro poblado Buena Vista de Topará, en el distrito de Grocio Prado. Los moradores acusan directamente a un sexagenario de la zona de haber cometido el abuso y pese a ello todavía no es juzgado.

Vejación en Grocio Prado

La menor, quien vive con su familia, fue llevada con engaños hacia una acequia por su propio vecino. Sola e inocente de la maldad que había a su alrededor caminó hasta el lugar, que está contiguo al poblado. Sin nadie que pudiera hacer algo para frenar a su atacante, quedó vulnerable y fue víctima de agresión sexual. Semanas después del ataque, ella comenzó a presentar los indicios propios de gestación.

Los exámenes médicos confirmaron que en el vientre de la niña crecía otro ser. Linda fue embarazada por un sexagenario, que la ultrajo. La denuncia fue presentada en las instancias correspondientes para iniciar con las investigaciones. Sin embargo, el presunto atacante no ha sido detenido hasta el momento. Este sigue pululando por Buena Vista, en donde domicilia cerca de la casa de su víctima.

Los moradores indican que la menor con habilidades especiales debe pasar por cinco citas psiquiátricas, como parte del procedimiento, de los cuales solo se ha realizado una pese al tiempo transcurrido. Ellos, exigen celeridad a las autoridades para que el agresor sea juzgado y reciba sanción severa. Además, el lunes llegaron a la casa del acusado Fausto Cristóbal para colocar carteles en su propiedad, identificándolo como el autor del vejamen.

El padre de la niña refiere que ella no está consciente de su estado. “Mi hija no sabe nada, no sabe lo que lleva en su barriga, ella juega con muñeca ahorita, inocente”, señala. Indica además que seguirá con la denuncia exigiendo justicia para su hija y revela que la agresión se cometió en más de una vez, incluso estando la menor embarazada. Hechos cometidos también en la vivienda del sujeto. Cabe indicar que el caso fue reportado a la policía, al Centro de Emergencia Mujer y al Ministerio Público.

