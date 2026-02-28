Ella dijo que no, pero el sujeto continúo con sus intenciones de someterla para mantener relaciones sexuales. Cuando la joven se liberó acudió con la policía para denunciar a su entonces pareja H. Villaruel (35) por intento de violación sexual. Los efectivos buscaron y ubicaron al individuo, siendo puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Chincha Alta para las investigaciones de ley.

Sujeto detenido

La agraviada de 32 años relató que se encontraba en su habitación descansando, y que despierta por la presencia del hombre. Este insistía en que quería conversar para solucionar el problema surgido en la relación. Sin embargo, la joven lo rechazó, pidiendo que se vaya del lugar, que “no tenía nada de que conversar”. Para ella la decisión era separarse, y aunque reiteraba que el invasor se retire, él no lo hacía.

Pese a la negativa, este decide acercarse todavía más, y realiza tocamientos indebidos a la mujer, que luchaba por recuperar su tranquilidad. El individuo aprovechando su fuerza la derriba al piso e intenta tener relaciones sexuales no consensuadas. La víctima siguió defendiéndose hasta que consigue liberarse y sale a la calle en búsqueda de la policía para presentar la denuncia contra el agresor.

Luego de conocer el hecho, los efectivos de la delegación de Chincha comenzaron la búsqueda del denunciado, a quien ubicaron en el sector conocido como Carmen Alto. El hombre fue detenido y conducido a la jefatura provincial para continuar las diligencias en su contra por el presunto intento de abuso sexual en agravio de la denunciante de identidad reservada.

Cabe mencionar que la semana pasada en el distrito de Grocio Prado una joven denunció que fue víctima de tocamientos indebidos cuando se encontraba por la calle 28 de Julio de esa comuna. Los agentes acudieron al lugar y detuvieron a M. Sánchez (56), sindicado como el autor del acto libidinoso. En ambos casos el fiscal de turno quedó a cargo de realizar las diligencias correspondientes.

EL DATO: La agraviada de 32 años acudió de inmediato con la policía para presentar la denuncia y solicitar la captura de su entonces pareja por haber intentado ultrajarla cuando se encontraba en su habitación.

