Una joven que salió de su vivienda en Chincha Alta y abordó una mototaxi para ir a Pueblo Nuevo se salvó de ser víctima de abuso sexual. Ella, al notar que estaba siendo llevada por una ruta desconocida logró comunicarse con una amiga para dar aviso a las autoridades. Mientras la policía estaba en su búsqueda, la pasajera intentó defenderse, siendo finalmente ubicada y detenido el presunto agresor.

Intento de violación

La agraviada, tenía planeado ir al asentamiento humano Miguel Grau, en el distrito de Pueblo Nuevo, para visitar a una compañera. Al salir de su casa solicita el servicio a un mototaxista. El viaje no era largo, pero el conductor no siguió por el camino habitual, sino que ingresa por una zona poco poblada. Era de noche y la joven no sabía a donde la estaba conduciendo. Por su seguridad decidió, oportunamente, dar aviso.

Aprovechando que contaba con celular comenzó a contactarse con una amiga, a quien informa sobre lo que pasaba y envía evidencia del lugar por donde avanzaba el motorizado. Esta última decidió actuar y comunicó al personal de serenazgo del distrito de Alto Larán. Enseguida patrulleros de esta comisaría y de Pueblo Nuevo unieron esfuerzos para ubicar el área a donde el mototaxista guiaba a la pasajera.

El chofer, al llegar a un descampado, habría intentado abusar de la joven. Ella, estaba sola, no había nadie por los alrededores que pudiera salir en su defensa. No obstante, se protegió de su atacante hasta lograr escapar. Minutos después aparecen los agentes policiales para brindarle protección. La pasajera quedó a salvo y el operativo continúo para ubicar al hombre que la condujo hasta ese lugar.

Como parte de la acción policial fue ubicado y detenido Moisés Chilquillo Gonzalo (37), quien sería el conductor del mototaxi. El sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de Pueblo Nuevo para las investigaciones correspondientes por su presunta implicancia en el delito de tentativa de violación sexual. Las diligencias se realizan en la jefatura con presencia de un representante del Ministerio Público.

