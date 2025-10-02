La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un dictamen que plantea modificar el descanso de cuatro feriados nacionales, los cuales ya no se disfrutarían en su fecha original, sino el lunes siguiente. La medida, que busca “optimizar la productividad laboral y evitar inseguridad jurídica”, deberá ser debatida y votada en el Pleno para definirse si entra en vigencia.

De acuerdo con el proyecto de ley que modifica el artículo 7 del Decreto Legislativo 713, los feriados que se moverían son:

7 de junio : Batalla de Arica y Día de la Bandera.

: Batalla de Arica y Día de la Bandera. 23 de julio : Día de la Fuerza Aérea del Perú.

: Día de la Fuerza Aérea del Perú. 6 de agosto : Batalla de Junín.

: Batalla de Junín. 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Así, por ejemplo, el 1 de noviembre de 2025 —que cae domingo— se descansaría el lunes 2 de noviembre, con lo que se busca evitar que la fecha pase desapercibida para los trabajadores.

El dictamen establece que los feriados considerados inamovibles (como Año Nuevo, Semana Santa, 1 de mayo, Fiestas Patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, Inmaculada Concepción, Batalla de Ayacucho y Navidad) se mantendrán en su fecha respectiva.

Además, la propuesta incluye a los feriados regionales o gremiales, que también se trasladarían al lunes inmediato posterior, lo que podría afectar celebraciones locales que tradicionalmente coinciden con esas fechas.

Otro cambio relevante es que el dictamen precisa que solo el Congreso de la República podrá declarar feriados, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de definir días no laborables bajo análisis de impacto regulatorio. Los gobiernos regionales y locales ya no podrán declarar feriados, lo que pondría fin a las disposiciones de descanso por festividades regionales.

La propuesta ahora deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si estos cambios al calendario nacional entran en vigor.

