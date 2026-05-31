Echamos mano del término “instagrameable” para referirnos a la estética de los platos o lugares, donde prevalece la imagen por encima de todo lo demás, lo que se puede extenderse a otras plataformas digitales. Meses atrás, en una entrevista, un profesional de la restauración me dijo “buscamos una estética fifty best”. Entonces, me quedé pensado, ¿eso existe? Quiero pensar que no entendí bien. ¿Cuál es la prioridad entonces?

Pero esto se extiende a otros campos. Con frecuencia algunos chocolateros me piden que en privado evalúe sus tabletas. El feedback suele suscribirse a aspectos técnicos y de perfil sensorial. Hago preguntas sobre producto, condiciones, equipos, capacitación profesional, qué quieren lograr y para quién. Algunos escuchan, otros no, ya eso depende de sus expectativas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la pregunta final se resume en “¿crees que con esto gane una medalla?”.

En catas y presentaciones de todo tipo de productos, la mayoría comienza con las preseas y reconocimientos, a lo que le sigue el resto de la información. Quien no cuenta con ese recurso, casi siempre deja en claro que está ocupándose al respecto.

Al reducirse el espacio para informar y el tiempo de exposición, eso nos conduce a comprimir los mensajes, causar una primera impresión sólida y casi no hay espacio para segundas vistas. Más que nunca tienen sentido la máxima del investigador Marshall Mc Luhan cuando concluía que “una imagen dice más que mil palabras”.

Esto explica de cierta forma, lo que empuja a estampar una medalla en el empaque, lograr soles, estrellas, tazas, metales o presencia en los rankings. Es un asunto de destacarse y de supervivencia. Competimos unos contra otros a riesgo de dejar de lado otros temas importantes como la satisfacción del comensal, que su experiencia sea óptima y genuina. Que la pase bien.

Avanzar sin perder lo ganado. Al respecto el filósofo coreano Byung-Chul Han lo resume magníficamente cuando afirma que “la comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación de los likes”.

Entonces, sería propicio que la imagen vaya acompañada en la vida real del trato amable para el comensal, aromas y sabores confortables, que comer y beber vuelva a ser un acto sencillo, placentero y estimulante. A lo que se suman otros factores como relación precio-calidad, comodidad, privacidad y sencillez. Que restablezcamos esos objetivos como prioridad.

Del lado de los proveedores de servicios como productores, restauradores y emprendedores merece otra columna completa porque también en ese campo los cambios son numerosos y no para mejor.

Toca recuperar el interés por el buen servicio, ponerlo en el tope del listado de prioridades. Vivimos en automático y eso hace que los sentidos, corporales y mentales, estén adormecidos. El comensal también tiene que poner de su parte, informarse más de manera consciente, jamás habíamos tenido tanta información al alcance de la mano y al parecer la ignoramos o no la digerimos.