La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exigió al Congreso de la República que censure al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por lo que consideran una gestión deficiente en la protección del patrimonio cultural.

En un comunicado, la entidad señaló que decisiones sobre Machu Picchu y la reducción del área intangible de las Líneas de Nasca y Palpa ponen en riesgo bienes de gran importancia para el país.

El organismo sostuvo que la administración de Machu Picchu ha generado desorden y afecta directamente la economía de la región Cusco. También advirtió que la reducción del área intangible en Nasca y Palpa podría favorecer la expansión de la minería ilegal en la zona arqueológica.

Según la ANGR, estas medidas reflejan una gestión improvisada, sin una adecuada planificación ni participación de autoridades regionales y locales. En su pronunciamiento, insistieron en que la protección del patrimonio debe basarse en un modelo descentralizado, que considere el conocimiento de las realidades territoriales.