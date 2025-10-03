Durante una visita a Chiclayo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, señaló que los equipos especiales del Ministerio Público “no pueden ser para siempre” y advirtió que actualmente operan como una entidad paralela al sistema regular de las fiscalías.

Gálvez explicó que estas unidades fueron concebidas para circunstancias extraordinarias, pero que, con la estabilidad institucional, su continuidad debe ser revisada por la Junta de Fiscales Supremos.

También precisó que la eventual disolución no impediría que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela sigan a cargo de sus procesos.

El fiscal sostuvo que la existencia indefinida de estos equipos genera contradicciones en la estructura del Ministerio Público, pues ya existen fiscalías especializadas y coordinadores nacionales que cumplen funciones similares.