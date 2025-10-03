El Congreso de la República, a través de su Procuraduría, presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que ordena conceder pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo bajo prisión preventiva.

El escrito, firmado por el procurador público Manuel Eduardo Peña Tavera, fue ingresado ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima. En el documento se solicita que la instancia superior revoque el fallo y lo declare improcedente o infundado.

Según el recurso, la sentencia presenta errores jurídicos y genera un agravio para el Legislativo, por lo que se busca corregir lo resuelto en primera instancia. Además, se recuerda que Castillo mantiene acusaciones constitucionales en trámite, lo que impediría su acceso al beneficio.

El Parlamento ya había rechazado previamente el pedido del exmandatario, argumentando que la Ley N.° 26519 excluye de la pensión vitalicia a quienes enfrentan procesos constitucionales.

#CongresoInforma | La Procuraduría Publica del Congreso de la República presentó la apelación a la sentencia del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/qIDem2aG7T — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 3, 2025