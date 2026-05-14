La Fiscalía volverá a pronunciarse sobre un caso que involucra al fiscal Rafael Vela, a la exasesora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Janett Talavera, el exfiscal José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti.

La investigación, vinculada a presuntas irregularidades en procesos penales, podría obtener un nuevo plazo para futuras pesquisas.

Oposición

El caso fue archivado en diciembre del año pasado por el fiscal Octavio Casaverde, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

Sin embargo, tanto la Procuraduría como el denunciante, el exconsejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya, se opusieron a la medida. Por ello, la disposición de Casaverde fue elevada a una instancia superior.

En ese contexto, la fiscal Karla Zecenarro Monge ordenó que la Segunda Fiscalía efectúe una nueva evaluación y, asimismo, rechazó los pedidos posteriores de Vela, Pérez y Gorriti en contra de su decisión.

En suspenso

Son cuatro hechos los que se le imputan a los investigados, cada uno de ellos con una subtrama de presunta corrupción. El más resaltante, sin embargo, está relacionado al tema electoral (Hecho 03).

De acuerdo con Jaime Villanueva, quien fue asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y cuyas declaraciones abrieron estas pesquisas, Vela “era allegado” de Janett Talavera, “asesora del entonces presidente del JNE” en 2021.

Agregó que debido a que él “apoyaba al partido Nuevo Perú” en aquella época, el fiscal “le proporcionaba noticias sobre lo que ocurría al interior del JNE, incluyendo, según su versión, la estrategia orientada a evitar que (Keiko) Fujimori accediera a la Presidencia”.

“Refiere, además, que tras un allanamiento efectuado en el marco de otra investigación se incautó el teléfono celular de Talavera, por lo que Vela se habría mostrado preocupado ante la eventual difusión de conversaciones sostenidas con ella en relación con el JNE, especialmente aquellas vinculadas al contexto de la segunda vuelta electoral”.