El presidente interino José María Balcázar volvió a dejar abierta la posibilidad de evaluar un eventual indulto para el expresidente Pedro Castillo, pese a que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisibles anteriores solicitudes presentadas a favor del exmandatario.

Durante una visita oficial a la ciudad de Iquitos, Balcázar señaló que cualquier decisión dependerá de la presentación formal de un nuevo pedido. “Eso depende que lo presente en su solicitud correspondiente” , declaró brevemente ante la prensa antes de retirarse del lugar acompañado por personal de seguridad.

#EnVivo



Presidente José Balcázar sobre indulto a Pedro Castillo: "Eso está dependiendo de que lo presente su solicitud correspondiente"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/7jrBpkExV2 — Canal N (@canalN_) May 13, 2026

Video: Canal N

El mandatario recordó que un primer pedido de indulto fue rechazado por no cumplir con los requisitos legales y constitucionales establecidos. Indicó además que el Ejecutivo no puede pronunciarse mientras no exista una nueva solicitud acompañada de la documentación correspondiente para su evaluación en el sector competente.

Días antes, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, había señalado que el tema estaba cerrado y recordó que uno de los principales requisitos para otorgar un indulto es que exista una sentencia consentida. En el caso de Castillo, el exjefe de Estado fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de 2022.

Desde que asumió el gobierno de transición en febrero pasado, Balcázar ha mostrado disposición a considerar la situación judicial de Castillo.