Un grave accidente laboral ocurrió ayer al mediodía en la obra de construcción de la institución educativa Miguel Muro Zapata, ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega N.º 830, en la Ciudad de la Amistad, cuando un obrero identificado como Raúl Enrique Vidaurre Ventura (42) perdió la vida tras ser aplastado por una máquina mezcladora de cemento.

Lamentable hecho

Vidaurre Ventura fue aplastado en parte de la cabeza por las llantas de la máquina mezcladora de cemento que se encontraba en el interior del plantel. Sus compañeros de trabajo, al percatarse del terrible hecho, movieron rápidamente el pesado vehículo, lo retiraron y le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al notar que aún presentaba signos vitales, lo trasladaron en vehículos particulares hasta el servicio de emergencia de la clínica A1, donde, lamentablemente, el médico de turno nada pudo hacer para salvarle la vida y solo certificó su deceso. Se le diagnosticó traumatismo por aplastamiento de cráneo.

Testigos del accidente

Los obreros Víctor Niñope Serquén (32) y Enrique Rivadeneyra Casas (28) indicaron a los agentes de la comisaría César Llatas Castro, quienes llegaron hasta el nosocomio, que escucharon gritos de auxilio; por ello corrieron a ver lo sucedido.

Allí presenciaron el terrible cuadro, pues la víctima se encontraba ensangrentada, por lo que procedieron a brindarle el apoyo debido.

Hasta la construcción del colegio también acudieron los peritos de la Oficina de Criminalística, quienes recabaron toda la información y realizaron el debido peritaje, encontrando manchas de sangre en toda el área donde fue aplastado el obrero, además de verificar quién estaba a cargo de la manipulación de la máquina mezcladora.

Peritaje y acciones judiciales

Un representante del Ministerio Público ordenó que los restos del infortunado trabajador fueran entregados a sus seres queridos para que le brindaran una cristiana sepultura.

Asimismo, se conoció que los empresarios de la constructora se harían cargo de todos los gastos del sepelio, incluido el ataúd, según informó la hermana de Vidaurre Ventura.

Horas después, el finado fue trasladado hasta su domicilio en Nuevo Mocce, manzana R, lote 14, en la provincia de Lambayeque.