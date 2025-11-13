El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, presentó un balance sobre las acciones de seguridad ciudadana realizadas durante el primer mes de gestión, destacando que los resultados son alentadores.

“El balance para nosotros es positivo”, afirmó, al señalar que se está logrando contener el avance de la criminalidad pese a los recientes hechos violentos registrados en el país.

Durante una exposición de un decomiso de casi una tonelada de droga, Tiburcio ratificó el compromiso del Gobierno en la lucha contra las mafias y las redes de extorsión.

También informó que las intervenciones recientes permitieron la captura de presuntos involucrados y la incautación de armas y “pruebas” que “demuestran su participación directa en las extorsiones”.

El ministro explicó que la estrategia del Ministerio del Interior se basa en tres ejes: fortalecer la prevención, potenciar la inteligencia policial y combatir la corrupción dentro de la institución.

Tiburcio también remarcó que uno de los objetivos centrales de su gestión es la depuración de la Policía Nacional. En ese sentido, anunció un nuevo régimen disciplinario que permitirá sanciones más rápidas y severas.