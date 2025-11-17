La tarde de este lunes 17 de noviembre, el Poder Judicial de Lambayeque dictó nueve meses de prisión preventiva para Arnold Antonio Segura Guevara (24), quien enfrenta graves cargos por la presunta comisión de los delitos de parricidio, lesiones graves y homicidio.

El imputado está siendo investigado por el asesinato de su madre, Rosalía Violeta Ysique C. (79), y su abuela, Celia María Isique G. (50), así como por agredir a su tío, Román Gabriel Ysique Castro (44), el ùltimo 15 de noviembre en la localidad de Saltur, región Lambayeque.

El Crimen Brutal

Según los detalles del caso, el ataque ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en el domicilio familiar ubicado en el sector Aviación, en el distrito de Cayaltí. Segura Guevara habría utilizado un machete para agredir a las dos mujeres, causándoles graves heridas que finalmente resultaron en su muerte. Durante el ataque, también lesionó a su tío, Román Ysique, quien al intentar defenderse sufrió heridas en su muñeca y en la espalda.

El hecho fue rápidamente reportado a la Policía Nacional, que se trasladó al lugar de los hechos, donde arrestaron al presunto agresor en flagrancia, aún en el escenario del crimen.

Proceso judicial

El fiscal encargado del caso, Elmer Vásquez Martínez, detalló que el joven enfrenta acusaciones de parricidio, por la muerte de su madre y su abuela, así como de lesiones graves por los ataques a su tío, Román Ysique.