En la ciudad de Chiclayo, una joven de 32 años denunció el último viernes que su correo electrónico fue vulnerado por desconocidos, quienes habrían obtenido sin autorización fotografías y videos íntimos. El material terminó siendo difundido en una plataforma de contenido para adultos.

Hechos para su investigación

El caso es investigado por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) como presunto delito de acceso ilícito a datos informáticos. La Policía y la Fiscalía realizan diligencias para identificar a los responsables y gestionar el retiro del contenido filtrado.

Las autoridades también buscan determinar si los implicados actuaron de manera individual o como parte de una red dedicada a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, un delito que en el país puede ser sancionado con pena privativa de libertad.

Por su parte, especialistas en seguridad informática recomiendan a los ciudadanos fortalecer la protección de sus correos y redes sociales, activar la verificación en dos pasos y evitar almacenar contenido sensible sin medidas de seguridad.