La Ciudad de la Amistad registró el último miércoles 13 de noviembre tres nuevos casos de extorsión, según reportó el Área de Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri). Las víctimas, de entre 23 y 42 años, denunciaron haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp, además de exigencias de fuertes sumas de dinero.

Amenazas y exigencias de dinero

El primer afectado fue Emerson V. B. (23), quien recibió mensajes desde las líneas 905982080 y 905603918. En ellos, los extorsionadores le exigían S/ 20.000 a cambio de no atentar contra su vida. El joven indicó que las comunicaciones incluían fotografías de armas para intimidarlo.

En tanto, Wilmer Ll. C. (42) denunció que desde el número 920699459 le exigieron retirarse de sus terrenos y pagar S/ 100.000 para evitar represalias. La víctima afirmó que las amenazas fueron directas y constantes: los delincuentes enviaron incluso la ubicación de su vivienda, así como referencias detalladas de sus horarios de salida y llegada al trabajo. Uno de los mensajes advertía que ya “lo tenían vigilado” y que denunciar sería “su última decisión”.

El tercer caso corresponde a Marlen Ch. D. (32), quien recibió mensajes desde los números 923334251 y 922267972. Los extorsionadores aseguraban pertenecer a la organización criminal “Los Primos del Norte” y le exigían “alinearse” con el grupo o, de lo contrario, atentarían contra su vida y la de sus familiares. La víctima relató que los mensajes incluían nombres de parientes directos, además de audios con sonidos simulados de disparos para reforzar la amenaza.

Investigación en curso

Las tres denuncias fueron derivadas a la Fiscalía Penal de Turno, a fin de iniciar las indagaciones correspondientes.