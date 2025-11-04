La plataforma web de WhatsApp sufrió una caída mundial este martes 4 de noviembre de 2025, afectando a millones de usuarios que utilizan el servicio desde navegadores.

Desde las primeras horas del día, miles de internautas reportaron errores al intentar conectarse a sus cuentas, así como la imposibilidad de enviar o recibir mensajes mediante la versión web del servicio.

Según los reportes recogidos por Downdetector, el fallo se concentró en la herramienta WhatsApp Web, mientras que la aplicación móvil y la versión de escritorio funcionaban con relativa normalidad.

Sin pronunciamiento oficial de Meta

Hasta el cierre de esta edición, Meta Platforms Inc., empresa matriz de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial explicando el origen de la interrupción.

Sin embargo, algunos usuarios indicaron que la desconexión se habría producido por problemas en los servidores que sincronizan los mensajes entre la app y el navegador.

Reacción en redes sociales

Como en otras ocasiones, los usuarios recurrieron a la red social X (antes Twitter) para confirmar la caída del servicio. En cuestión de minutos, la etiqueta #WhatsAppDown se convirtió en tendencia global, con miles de publicaciones que combinaban quejas, memes y comentarios humorísticos sobre la falla.

“No puedo conectarme a WhatsApp Web, pensé que era mi internet”, escribió un usuario. “Gracias Twitter por avisarnos que no estamos solos otra vez”, ironizó otro internauta.

Aunque la interrupción no afectó directamente las comunicaciones móviles, muchos trabajadores y empresas reportaron dificultades para continuar sus tareas desde computadoras de escritorio.