El Décimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo precisó que en los próximos días se deberán cursar los oficios para la ubicación y captura del exgerente de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Juan Valdivia Goycochea.

Aún está pendiente que el procesado se presente ante la justicia para cumplir una sentencia de seis años de prisión por el delito de cohecho pasivo en agravio del Estado.

Mediante la resolución N° 114, el magistrado Carlos Larios Manay detalló que, tras un proceso de apelación, la Sala Penal confirmó el fallo contra Valdivia, cuya pena efectiva será computada desde el momento de su detención.

Otros implicados y situación del caso

Valdivia fue acusado junto a los exfuncionarios de Epsel Percy Quesquén Díaz, José Baca Távara y Juan Martín Villanueva Velezmoro por los presuntos delitos de falsificación de documentos (expediente N.° 03956-2017).

Si bien Valdivia fue absuelto por falsificación, no ocurrió lo mismo con el cargo de cohecho, cuya condena fue ratificada en segunda instancia. Su apelación tampoco prosperó.

Distinta fue la situación de Villanueva, Quesquén y Távara, quienes fueron absueltos del delito de cohecho, decisión que también fue confirmada por la Sala Penal. A dos de ellos el Ministerio Público les atribuía la condición de cómplices en el cobro de sobornos.

Postura de Epsel y proceso pendiente

El juez Larios dejó constancia de que la defensa legal de Epsel impulsa un recurso de casación ante la Corte Suprema, al no compartir la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque respecto a los acusados.

La pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta a Valdivia todavía no será registrada, pues sus abogados también recurrirán a la Suprema para solicitar la revisión del proceso.