La tragedia nuevamente se presentó en las pistas de la región Lambayeque, pues en un aparatoso accidente de tránsito tres personas fallecieron.

Uno de los hechos sucedió ayer en horas de la madrugada, cuando Jhans Antoni Tejada Sernaqué, de 20 años de edad, manejaba su motocicleta por el kilómetro 800 de la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción del distrito de Lagunas – Mocupe.

Fatal choque

De acuerdo a la información policial, el vehículo motorizado chocó frontalmente contra un camión de matrícula Z2B-805, conducido por Luis Enrique Chero Calle (35).

El fuerte impacto provocó que el motociclista salga disparado, para luego caer violentamente de cabeza hacia el pavimento. Su muerte fue instantánea.

Transportistas que pasaban por el lugar, al percatarse del trágico hecho, avisaron de inmediato a los agentes de la PNP de la comisaría de Mocupe. Los uniformados, al llegar, constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Tragedia familiar

Horas después, otro accidente de tránsito se registró en el distrito de Pacora, donde desafortunadamente dos personas perdieron la vida tras colisionar el vehículo de placa M3Y-153 en el que viajaban contra un tráiler TBV-982.

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Norte Antigua, a unos metros del grifo “Repsol”. Las víctimas, hasta el cierre de la presente edición, no habían sido identificadas; no obstante, según Sunarp, el vehículo pertenece a Elías Guevara Salas y Elsa Doris Vásquez Guevara de Guevara.

Un niño de aproximadamente 5 años resultó gravemente herido y fue auxiliado, luego derivado a un hospital de Chiclayo.

Los bomberos de Íllimo ayudaron a rescatar los cadáveres que estaban atrapados entre los fierros retorcidos.