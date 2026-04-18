Las brechas en salud al parecer se acentuaron aún más durante la actual gestión del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

Prueba de ello es que el centro Las Flores de la Pradera, en la ciudad de Chiclayo, viene funcionando en un inmueble considerado de alto riesgo desde el 2018.

Detalles del colapso

Debido a lo precario y antiguo de su infraestructura, ayer se desplomó parte del techado (cielo raso) en las áreas de Medicina y cadena de frío.

Este incidente pudo haber tenido consecuencias graves si ocurría durante el horario de atención, lo que ponía en riesgo la vida de gestantes, niños, adultos mayores y del propio personal de salud.

“La Gerencia Regional de Salud (Geresa) tiene conocimiento desde hace años sobre las deficientes condiciones de este establecimiento, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas. Esta inacción es inaceptable”, informaron los dirigentes vecinales.

Precisamente, al realizar un recorrido por el lugar, diario Correo pudo verificar las condiciones lamentables en que son atendidos los pacientes: paredes con fisuras, techos corroídos, módulos prefabricados viejos y sillas para espera sin sombra, en medio de la calle.

Ante los reclamos, representantes de la Geresa acudieron al establecimiento y anunciaron el inicio de los trámites para alquilar un local más seguro.

“Se ha caído el techo de al fondo, donde funciona Medicina, también Jefatura y la cadena de frío donde están guardadas la vacunas. Nosotros seguimos atendiendo provisionalmente adelante hasta que podamos desplazarnos a otro lugar”, dijo la responsable del centro de salud, Flor Santisteban.

Precisó que personal de la Geresa y Defensa Civil también verificaron el local, por lo que se esperan que a partir de la próxima semana puedan ser reubicados.

“Han entrado y han visto que es de alto riesgo, porque la pared de atrás ya tiene rajaduras. También ha venido la representante de La Pradera, ella también nos está apoyando con buscar locales que reúna las condiciones para una posta de salud”, acotó.

Finalmente, indicó que ya han buscado otras viviendas donde pueda funcionar el centro de salud, sin embargo, la mayoría no cumple los requisitos para realizar un contrato con una entidad estatal, como contar con título de propiedad.

“Este es un local comunal que donaron los vecinos, pero su estructura es antigua y las lluvias la han dañado”, acotó.