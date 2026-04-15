El Instituto Peruano del Deporte (IPD) rindió un homenaje a la marchista peruana Kimberly García, quien obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética realizado en Brasil.

El reconocimiento fue encabezado por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, quien destacó el esfuerzo y compromiso de la deportista tras su reciente logro internacional.

“Es un honor tener a nuestra campeona Kimberly García y poder reconocer su esfuerzo, su entrega y su amor al país, tras hacer historia, una vez más, en un torneo internacional”, expresó el titular del IPD.

Oro en la prueba femenina de 21 kilómetros

La atleta nacional alcanzó el primer lugar en la prueba femenina de 21 kilómetros, registrando un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio.

Kimberly García forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, iniciativa del IPD que brinda apoyo a deportistas de alto rendimiento para su preparación internacional.

Tras recibir el reconocimiento, la marchista expresó su satisfacción por el resultado obtenido y destacó el respaldo institucional durante su preparación.

“Muy contenta por haber logrado mi objetivo en el Mundial. Fue muy importante el apoyo del IPD porque me ayudó a costear bases de entrenamiento para mejorar, todo rumbo a Los Ángeles 2028”, afirmó.

Objetivos rumbo a Lima 2027 y Los Ángeles 2028

La deportista peruana señaló que su preparación continuará con la mirada puesta en futuras competencias internacionales, entre ellas los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Además, su próximo desafío será la competencia Podebrady Walking 2026, programada para el 8 de mayo, así como torneos en España y Portugal, como parte del Circuito Mundial de Marcha Atlética.

También evalúa su posible participación en los Juegos ODESUR 2026, que se realizarán en Argentina en septiembre.

Mensaje a jóvenes deportistas

Durante la ceremonia, Kimberly García envió un mensaje a niños y jóvenes que siguen su carrera deportiva, resaltando la importancia de la perseverancia.

“Cualquier sueño que tengan deben cumplirlo. Siempre habrá caídas y derrotas, pero uno tiene que aprender a levantarse para seguir adelante”, señaló.

El homenaje del IPD busca reconocer el impacto del logro obtenido por la atleta y destacar su papel como referente del deporte peruano en el ámbito internacional.