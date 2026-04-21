En la región Lambayeque, los asaltos y robos continúan a la orden del día en la “Capital de la Amistad”, pues esta vez dos personas fueron “presas fáciles” del hampa.

Uno de los actos delictivos se registró en horas de la noche, cuando un presunto extranjero ingresó a un establecimiento donde funcionaba una heladería y alquiler de ternos, ubicado en la calle Arica N.° 1300, en Chiclayo. Provisto de un arma de fuego, amenazó de muerte a Lisbeth Aguilar Zavaleta, de 36 años de edad.

Atraco con violencia

De acuerdo con el acta policial, la comerciante estaba a punto de cerrar el local cuando apareció el facineroso, quien la apuntó con una pistola en la cabeza, advirtiéndole que no hiciera ruido. Luego le arrebató su teléfono celular. Posteriormente, le exigió que abriera el cajón de una mesa, donde se encontraba dinero, el cual sustrajo.

También se apoderó de su cartera, la cual contenía documentos personales, tarjetas de crédito, llaves, entre otros objetos. Finalmente, encerró a Aguilar Zavaleta en el baño para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ella, como pudo, salió de los servicios higiénicos y solicitó apoyo a la Policía de la Unidad de Emergencia (Uneme), que se acercó al lugar y la condujo a la comisaría César Llatas Castro.

Por otro lado, en la Sección de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) se hizo presente la arquitecta Luz María Carrasco Quinteros (29), quien denunció que, en horas de la tarde, mientras se encontraba sentada en un taxi con dirección a su domicilio, un delincuente le arrebató su equipo móvil, valorizado en más de S/ 5,000.

El accionar delincuencial ocurrió en la avenida Santa Victoria, en la urbanización del mismo nombre, cuando la agraviada sacó su celular para pagar al taxista la carrera. En ese momento, apareció una mototaxi de la que descendió un individuo, quien a través de la ventana le arrebató su dispositivo de comunicación.