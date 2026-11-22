Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga Femenina Apuesta Total 2026 tras golear 4-1 a Alianza Lima este domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, por la final de vuelta del Torneo Clausura.

El conjunto crema llegó al clásico con una ventaja de 3-1 obtenida en el partido de ida, disputado en el estadio Monumental. Sin embargo, volvió a imponerse con autoridad y cerró la definición con un marcador global de 7-2, resultado que le permitió celebrar el título nacional en condición de visitante.

La goleada fue obra de Stephanie Lacoste (22′), Alesia García (25′) y Claudia Domínguez (45′ y 80′), quien marcó un doblete. Daniela Montoya descontó para Alianza Lima a los 56 minutos.

Universitario goleó a Alianza Lima en Matute

Las cremas encaminaron la victoria durante el primer tiempo. Stephanie Lacoste abrió el marcador a los 22 minutos y, apenas tres minutos después, Alesia García amplió la ventaja frente a las blanquiazules.

Antes del descanso, Claudia Domínguez anotó el tercer gol de Universitario, dejando a su equipo con una diferencia considerable tanto en el partido como en el resultado acumulado de la serie.

En el segundo tiempo, Daniela Montoya marcó el descuento de Alianza Lima a los 56 minutos. No obstante, Universitario mantuvo su superioridad en el marcador y Domínguez volvió a convertir a los 80 minutos para establecer el 4-1 definitivo.

Universitario conquista el Apertura y Clausura 2026

Con esta victoria, Universitario se adjudicó el Torneo Clausura y aseguró automáticamente el campeonato nacional, debido a que también había conquistado el Torneo Apertura de la presente temporada.

De esta manera, el conjunto estudiantil consiguió su undécimo título en la historia del fútbol femenino peruano y volvió a coronarse campeón nacional después de la temporada 2023.

El equipo crema también obtuvo el derecho de representar al Perú en la Copa Libertadores Femenina 2027, certamen internacional que reúne a los clubes campeones del continente.

La consagración llegó en el estadio de su clásico rival, donde Universitario cerró la temporada con una goleada y levantó nuevamente el trofeo del fútbol femenino peruano.