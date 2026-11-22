Un episodio de violencia ocurrió en el asentamiento humano Los Ángeles, en el distrito de Pueblo Nuevo. Los vecinos evidenciaron la brutal gresca y alertaron de inmediato a los efectivos policiales que patrullaban por el sector. Tras el hecho, el presunto autor fue detenido, mientras que la víctima recibió apoyo médico en el hospital San José por presentar herida sangrante en la cabeza.

Brutal golpiza

En esta zona del populoso distrito, a plena luz del día, dos personas fueron protagonistas de una acalorada discusión. Los vecinos, en un primer momento, restaron importancia al hecho y continuaron con sus actividades, hasta que los gritos eran cada vez más intensos. Los involucrados no solo vociferaban palabras soeces, sino que además comenzaron a pelear, alterando la tranquilidad de la comunidad.

La escena se convirtió en violenta en solo unos segundos. Los moradores optaron por pedir apoyo a los policiales del “Plan Celador”, que tienen como resguardo el cuadrante de Los Ángeles. Dos efectivos intervinieron en el lugar, y detuvieron en flagrancia a Marcos A.T.A. (44), quien por causas que están en proceso de investigación propinó una brutal golpiza a Guillermo R.H.G., dejándolo malherido.

De acuerdo con la evaluación médica, realizada en el área de urgencia del hospital San José, este último presenta diagnóstico: “policontuso por agresión física, herida contusa en cráneo, descartar fractura de cráneo”. Debido a estos hechos, el sindicado agresor fue llevado a la delegación distrital por su presunta participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio.

Cabe indicar que, como parte del Plan Celador, la División de Orden Público y Seguridad – Divopus Chincha asignó personal policial para las zonas críticas de la provincia. Uno de estos sectores es Los Ángeles, en donde se tiene precedentes de ataques con arma de fuego, asesinatos, al parecer, por encargo, entre otros hechos violentos que habían puesto en riesgo la seguridad de la población.

EL DATO: El caso fue comunicado al fiscal Carlos Saravia de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha para continuar con las diligencias y se defina la situación del sujeto intervenido.

LA CIFRA: 38 años es la edad de la persona que recibió una brutal golpiza.

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