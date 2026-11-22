La policía se encuentra tras los pasos de alias ‘Miguelito’ y ‘Chato’ integrantes de la banda criminal denominada “Los malvivientes del marcaje 2.0”. Estos sujetos serían los responsables de los últimos asaltos y robos ocurridos en la provincia de Chincha en agravio de las personas que retiraban considerables sumas de dinero de las entidades bancarias de la calle Lima y de la avenida Óscar R. Benavides en Chincha Alta.

Buscan a ‘marcas’

Según información policial son al menos ocho personas que han sido acatadas por los “marcas” en menos de dos meses. El monto total supera los 300 mil soles, siendo las víctimas empresarios y comerciantes locales que eran seguidos, sin que puedan notar la situación de peligro, hasta sus casas o negocios, y antes de ingresar eran interceptados, amenazados con arma de fuego para que entreguen los billetes.

Mediante acciones de inteligencia ya fueron detenidos Jhon Almeyda y Diego Huamán, pero aún faltan detener otros integrantes. El coronel Pedro Porras Cuba, manifestó que están en búsqueda de alias “miguelito” y “chato”, quienes tendrían participación en el marcaje y atraco. Detalló el oficial que los facinerosos después de cometer un hecho delictivo modificaban los vehículos en los que se desplazaban para pasar desapercibidos. Dos de estas unidades permanecen en custodia policial.

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