En un operativo realizado la noche del 1 de septiembre, agentes del Escuadrón de Emergencia lograron un importante golpe contra la delincuencia en Chincha Alta, con la captura de dos presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal “Los Marcas de Chincha”.

Evidencia clave

Los intervenidos fueron identificados como Kiara Andreina Paz Soldán Saravia (32), alias “Kiara”, y Jonatan Rafael Aguirre Salvatierra (36), alias “Rafa”, quienes estarían implicados en el violento asalto a una ciudadana que acababa de retirar dinero de un agente del Banco Continental, en la UPIS San Agustín. La víctima resultó herida por impacto de bala durante el ataque.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de las calles Rázuri e Italia, donde los efectivos policiales lograron la detención de los sujetos y la incautación de evidencia clave: un mototaxi de placa 1758-RC, tres kilogramos de marihuana, varios celulares y otros objetos relacionados con actividades delictivas.

La captura de “Kiara” y “Rafa” representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en la provincia, ya que no solo estarían implicados en asaltos tipo “marca”, sino también en el presunto tráfico ilícito de drogas.

