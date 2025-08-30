Christian Martín Violeta Medina, periodista de profesión, tenía 40 años, cuando le quitaron la vida. La víctima fue blanco de una banda de ‘marcas’ que siguió su recorrido desde el banco hasta la prolongación Arica, en Chincha Alta, y en este lugar aparecen dos sujetos en motocicleta que disparan contra él para apoderarse del dinero que llevaba y además de los equipos celulares. El crimen ocurrió hace más de dos años y todavía no hay culpable.

Periodista asesinado

El 10 de julio de 2023, Violeta y su esposa llegan de Alto Larán a la ciudad de Chincha. Él tenía previsto ingresar a una entidad bancaria para retirar efectivo de la empresa en la que trabajaba. Mientras el hombre de prensa finiquitaba la transacción, ella avanzó hacia el mercado. Cuando Christian sale de la financiera ya era vigilado por los integrantes de la banda “Los malditos de Rosedal”, que operaría desde Pueblo Nuevo.

El periodista subió a su camioneta y se dirigió a La Parada para alcanzar a su pareja. Una cámara de seguridad captó a los sujetos que lo seguían. Eran dos bandidos a bordo de una motocicleta, quienes en prolongación Arica, bajan y amenazan con arma de fuego a la víctima para que abra la puerta del vehículo. Enseguida se escuchan los disparos. Christian Violeta sale de la unidad, pero estaba malherido y sin fuerzas para defenderse.

Los pillos vieron como agonizaba, pero no se detuvieron hasta conseguir el botín. La víctima no resistió y perdió la vida de camino al nosocomio. Personal de la División de Homicidios Lima asumió las investigaciones y detuvo al presunto gatillero, además fueron plenamente identificados dos sujetos; uno de estos tenía el celular del periodista. Sin embargo, ninguno está sentenciado por el asalto y robo con subsecuente muerte.

Los integrantes de “Los malditos de Rosedal” están libres. No hubo justicia para Violeta en estos más de dos años. Sus familiares y compañeros de trabajo del infortunado han salido a las calles de la provincia de Chincha para exigir a la policía, fiscalía y Poder Judicial que los culpables del asesinato sean atrapados y juzgados con la máxima pena por acabar con la vida del recordado periodista, padre de dos hijos.

