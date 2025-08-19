Momentos de terror se vivieron ayer por la tarde en el cercado de Ica, específicamente en la intersección de las calles Salaverry con Callao, cuando una adulta mayor fue asaltada a plena luz del día luego de retirar dinero de una entidad bancaria ubicada cerca de la Plaza de Armas.

Grave delito

Según testigos y registros de cámaras de seguridad, dos delincuentes a bordo de una motocicleta habrían estado siguiendo a la víctima desde su salida del banco. Uno de los sujetos descendió del vehículo y, con extrema violencia, le arrebató el bolso, provocando que la mujer cayera al suelo y sufriera lesiones.

Durante su huida, los hampones realizaron un disparo al aire, generando pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona. Unidades de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y hallaron un casquillo de bala en la vía pública, lo que confirma el uso de arma de fuego durante el atraco.

La Policía ha iniciado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables, mientras se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona que habrían captado el momento exacto del robo y la ruta de escape de los delincuentes.

