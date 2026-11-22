Empezar a entrenar en el gimnasio o retomar la actividad física después de varios meses puede ayudar a mejorar la salud y la condición física. Sin embargo, levantar demasiado peso, realizar ejercicios con una técnica incorrecta o aumentar rápidamente la intensidad de las rutinas puede ocasionar lesiones musculares y articulares.

Uno de los principales errores entre quienes recién comienzan es intentar completar entrenamientos exigentes sin permitir que el cuerpo se adapte progresivamente al esfuerzo. Esta práctica puede ocasionar molestias en la espalda, rodillas, hombros y otras partes del cuerpo.

“Uno de los errores más frecuentes en las personas que empiezan a entrenar es intentar levantar demasiado peso o realizar rutinas exigentes sin tener una preparación previa”, explica Einer Huillcaya, médico especialista en Traumatología Deportiva de la Clínica Stella Maris.

El especialista señala que los músculos pueden adaptarse al entrenamiento más rápidamente que otras estructuras, como tendones y ligamentos. Por ello, recomienda incrementar las cargas de manera progresiva y priorizar una técnica adecuada.

¿Cuáles son las cinco lesiones más frecuentes al empezar en el gimnasio?

Durante las primeras semanas de entrenamiento pueden aparecer molestias relacionadas con el esfuerzo físico. No obstante, algunas pueden indicar lesiones que necesitan evaluación médica.

Entre las principales se encuentran:

1. Distensiones musculares y contracturas

Las distensiones ocurren cuando las fibras musculares se estiran excesivamente o sufren pequeñas roturas. Pueden producirse al levantar cargas superiores a la capacidad física o realizar movimientos bruscos.

Las contracturas, por su parte, generan tensión y dolor muscular, generalmente asociados a sobrecarga o fatiga.

2. Tendinopatías o molestias en los tendones

Se presentan cuando los tendones son sometidos a movimientos repetitivos o incrementos bruscos de carga. Suelen afectar hombros, codos y rodillas, y pueden causar dolor durante determinados ejercicios.

3. Esguinces

Son lesiones de los ligamentos que pueden producirse por movimientos repentinos, pérdida de equilibrio o una ejecución incorrecta de ejercicios como sentadillas, zancadas y saltos.

4. Dolor lumbar

Las molestias en la parte baja de la espalda pueden aparecer cuando se levantan pesas sin mantener una técnica adecuada o se exige demasiado a la columna durante el entrenamiento.

5. Dolor en la parte delantera de la rodilla

Puede manifestarse alrededor o detrás de la rótula, especialmente durante sentadillas, zancadas o ejercicios en prensa cuando existen problemas de técnica o sobrecarga.

¿Cómo evitar lesiones durante los primeros entrenamientos?

Para reducir el riesgo de lesiones, es importante adaptar los ejercicios a la condición física y experiencia de cada persona.

El especialista recomienda seguir estas medidas:

Empieza con poco peso: utiliza cargas que puedas controlar y aumenta progresivamente la dificultad.

utiliza cargas que puedas controlar y aumenta progresivamente la dificultad. Aprende la técnica correcta: solicita orientación a un entrenador antes de realizar ejercicios nuevos.

solicita orientación a un entrenador antes de realizar ejercicios nuevos. Calienta antes de entrenar: realiza movimientos suaves y progresivos que preparen los músculos y articulaciones.

realiza movimientos suaves y progresivos que preparen los músculos y articulaciones. Respeta los descansos: evita trabajar intensamente los mismos grupos musculares sin permitir su recuperación.

evita trabajar intensamente los mismos grupos musculares sin permitir su recuperación. Fortalece todo el cuerpo: incluye ejercicios para abdomen, espalda, cadera y piernas.

incluye ejercicios para abdomen, espalda, cadera y piernas. No ignores el dolor: suspende los ejercicios que provoquen molestias intensas o persistentes.

Estas recomendaciones son especialmente importantes para quienes vuelven al gimnasio después de un periodo prolongado de inactividad.

¿Cómo diferenciar el dolor muscular normal de una lesión?

Después de una rutina nueva es posible experimentar dolor muscular de aparición tardía, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas. Estas molestias suelen manifestarse como sensibilidad o rigidez en los músculos trabajados y disminuyen progresivamente.

Sin embargo, el dolor intenso, localizado, acompañado de inflamación o que dificulta el movimiento puede ser una señal de lesión y no debe confundirse con el cansancio habitual del entrenamiento.

“Sentir cansancio muscular después de entrenar puede ser parte del proceso de adaptación, pero un dolor intenso, localizado o que limita el movimiento requiere una evaluación”, advierte Huillcaya.

El médico señala que continuar ejercitándose sin identificar la causa de estas molestias puede agravar una lesión.

¿Cuándo acudir al médico por dolor después del gimnasio?

Es recomendable buscar evaluación profesional si el dolor persiste, empeora o impide realizar actividades cotidianas.

También se debe suspender el ejercicio y solicitar atención ante inflamación importante, pérdida de fuerza, dificultad para apoyar una extremidad o limitación significativa del movimiento.

En el caso de dolor muy intenso, deformidad, pérdida de sensibilidad u otros síntomas graves, la evaluación debe ser inmediata.

Iniciar una rutina con cargas moderadas, aprender correctamente los movimientos y respetar los periodos de recuperación permite desarrollar fuerza y resistencia mientras se reduce el riesgo de lesiones.