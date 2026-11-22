Una persona puede vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante años sin presentar síntomas evidentes. Por ello, realizarse una prueba de detección es una de las principales medidas para conocer el estado de salud, acceder oportunamente al tratamiento y prevenir nuevas transmisiones.

En el Perú, aproximadamente 130 mil personas viven con VIH y el 16,5 % desconoce su diagnóstico, según estimaciones difundidas en 2026 por el Ministerio de Salud (Minsa). Estas cifras evidencian la importancia de acceder a pruebas de detección, especialmente después de situaciones de posible exposición al virus.

“La prueba de VIH permite detectar la infección y acceder oportunamente al tratamiento antirretroviral, que ayuda a controlar el virus y proteger el sistema inmunológico”, explica Emilio Tasayco, tecnólogo médico y docente del programa de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del Instituto Carrión.

¿Cuándo es recomendable hacerse una prueba de VIH?

La prueba de VIH está recomendada como parte del cuidado preventivo de la salud sexual y después de situaciones en las que haya existido una posible exposición al virus.

De acuerdo con el especialista, es particularmente importante solicitarla en los siguientes casos:

Después de mantener relaciones sexuales sin preservativo cuando exista posibilidad de exposición al VIH.

Si se compartieron agujas, jeringas u otros implementos utilizados para inyectar sustancias.

Cuando se tuvo una pareja con diagnóstico de VIH y existe posibilidad de exposición.

Después de un accidente laboral con agujas, sangre u otros fluidos potencialmente infecciosos.

Durante el embarazo, como parte de los controles prenatales.

Si una posible exposición ocurrió hace menos de 72 horas, se debe acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para evaluar la necesidad de profilaxis posexposición (PEP), un tratamiento preventivo que debe iniciarse lo antes posible. No se debe esperar a que aparezcan síntomas ni a que transcurra el periodo de ventana.

¿Cuántos días después de una relación sexual puede detectarse el VIH?

El tiempo necesario para detectar el VIH depende del tipo de prueba utilizada. Aunque algunos exámenes ofrecen resultados en apenas 15 a 30 minutos, eso no significa que puedan identificar una infección inmediatamente después de la exposición.

Este intervalo se conoce como periodo de ventana, es decir, el tiempo que transcurre entre la adquisición del virus y el momento en que una prueba puede detectarlo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los periodos habituales de detección son los siguientes:

Prueba de anticuerpos, incluidas muchas pruebas rápidas 23 a 90 días Prueba de cuarta generación en laboratorio, con sangre venosa 18 a 45 días Prueba rápida combinada de antígeno y anticuerpos 18 a 90 días Prueba de ácido nucleico (NAT) 10 a 33 días

Estos intervalos son orientativos y pueden variar según la prueba, la persona y el uso de medicamentos antirretrovirales.

Por ello, un resultado negativo obtenido demasiado pronto no descarta una infección reciente. Un profesional de salud debe indicar cuándo repetir el examen, considerando el tipo de prueba y la fecha de la posible exposición.

¿Qué significa un resultado reactivo o no reactivo en la prueba de VIH?

Los resultados de las pruebas de detección del VIH suelen clasificarse como reactivos o no reactivos, y es importante conocer qué significa cada uno.

Resultado reactivo: indica que la prueba identificó marcadores relacionados con el VIH. Sin embargo, un resultado reactivo en una prueba de tamizaje no constituye por sí solo un diagnóstico definitivo y requiere exámenes complementarios de confirmación.

indica que la prueba identificó marcadores relacionados con el VIH. Sin embargo, un resultado reactivo en una prueba de tamizaje no constituye por sí solo un diagnóstico definitivo y requiere exámenes complementarios de confirmación. Resultado no reactivo: significa que la prueba no detectó los marcadores buscados. No obstante, si se realizó durante el periodo de ventana, podría ser necesario repetirla para descartar una infección reciente.

Emilio Tasayco recuerda que el diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento antes de que la infección produzca un daño importante al sistema inmunológico.

¿Dónde hacerse una prueba de VIH gratis en Perú?

El Ministerio de Salud ofrece pruebas rápidas de VIH gratuitas y confidenciales en sus establecimientos de salud, así como en campañas de prevención y detección.

Las personas interesadas pueden acudir al centro de salud más cercano para solicitar orientación y conocer el procedimiento de evaluación. También pueden comunicarse con la Línea 113 Salud del Minsa para recibir información sobre prevención, pruebas y atención relacionada con el VIH.

El tratamiento antirretroviral también se brinda gratuitamente a través de los servicios de salud públicos correspondientes.

¿Qué pasa si una persona recibe un diagnóstico positivo de VIH?

Un diagnóstico confirmado de VIH permite iniciar el seguimiento médico y el tratamiento antirretroviral, que reduce la cantidad de virus en el organismo y protege el sistema inmunológico.

Con una atención adecuada, las personas que viven con VIH pueden mantener una buena calidad de vida. Además, quienes toman el tratamiento y mantienen una carga viral indetectable de forma sostenida no transmiten el VIH por vía sexual, principio conocido como indetectable = intransmisible (I=I).

“Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento y mantener el virus bajo control. Con atención y seguimiento médico, las personas con VIH pueden llevar una vida larga y saludable”, señala Tasayco.

Durante el embarazo, el diagnóstico y tratamiento oportunos también permiten reducir considerablemente el riesgo de transmisión del virus al bebé.