El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, consideró que debe producirse un cambio en la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a los cuestionamientos al desempeño del canciller Carlos Espá, y reveló que su bancada evalúa la continuidad del ministro en el cargo.

“En Renovación sí estamos evaluando seriamente si corresponde la continuación del canciller en este caso. Yo sí creo, a nivel de Christian Aranda, que tiene que haber un cambio”, afirmó el parlamentario en RPP.

Aranda expresó su posición en medio del debate sobre la moción de interpelación contra Espá, presentada por la diputada Marleny Arminta, de Ahora Nación, tras las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas.

Christian Aranda cuestiona desempeño del canciller

El legislador sostuvo en una entrevista, para Ampliación de Noticias en RPP, que la gestión de Espá no refleja, a su juicio, las características que históricamente han distinguido a la diplomacia peruana.

“Yo creo que tienen que haber cambios, porque el desempeño que viene sosteniendo el canciller no refleja necesariamente lo que los peruanos, creo, esperamos de la Cancillería”, manifestó.

Asimismo, señaló que Torre Tagle se ha caracterizado por la sobriedad y la prudencia diplomática, mientras que consideró que el actual ministro tiene un perfil diferente.

“Este último canciller es bastante más mediático, es bastante más performista”, expresó Aranda.

Renovación Popular evalúa interpelación contra Carlos Espá

El diputado precisó que su bancada todavía no ha definido si respaldará la moción de interpelación presentada contra el titular de Relaciones Exteriores.

“Lo vamos a debatir. Está en debate en estos momentos en la bancada, (…) porque los efectos son más lesivos cuando hablamos de una interpelación, estamos hablando de que se abre la puerta para la censura”, explicó.

Aranda también reveló que conversó con Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular, para transmitirle el malestar que existe en Renovación Popular por el desempeño del canciller.

Finalmente, el parlamentario pidió al Ejecutivo atender las observaciones y realizar las correcciones necesarias para evitar que el cuestionamiento político avance hacia una interpelación.

“El Gobierno es perfectamente capaz para tomar nota de las críticas que se están haciendo, las observaciones que le están realizando, escuchar a su propia bancada oficialista y sobre esa base tomar, hacer un control de daños y evitar el escenario más lesivo posible”, sostuvo.