Los pescadores artesanales del distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, ayer soportaron, nuevamente, oleajes anómalos, que causaron preocupación en los pobladores y visitantes.

Oleajes anómalos

Antes del mediodía el nivel de la marea aumentó, llegando a ingresar el agua desde el cabezo de muelle, ante la presencia de los hombres de mar, que estaban por retomar su actividad. Un navío que iba de retornó al desembarcadero, tuvo que esperar un momento de calma para poder llegar a la zona de descarga.

Los pescadores indican que cada vez son más frecuentes las anomalías en el mar, y que por ese motivo no pueden ingresar a trabajar para abastecer la mesa popular.

Asimismo, invocaron a las personas que concurren al muelle o a las playas del litoral tambodemorino tomar las medidas de seguridad y precauciones para salvaguarda la vida humana.

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