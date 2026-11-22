La Reserva Nacional de Paracas es una de las áreas protegidas más importantes del Perú. Ese punto, a pocas horas de Lima, donde el desierto se encuentra con el mar. Fue creada en septiembre de 1975 y se ubica en el departamento de Ica, en las provincias de Pisco e Ica, distritos de Paracas y Salas.

Abarca 335,000 hectáreas, de las cuales 217,594 (65%) son ambientes marinos y fue creada para proteger el paisaje y la biodiversidad marina costera, y el patrimonio arqueológico y cultural de la zona. Da nombre a la cultura Paracas, la civilización precolombina de tradiciones ancestrales que habitó estas tierras durante varios siglos, famosa por sus mantos textiles.

Aunque parece un desierto quieto y tranquilo, en realidad está lleno de vida: en el mar, en el aire, en la arena y también en las comunidades que viven de ella. Los restos de la cultura Paracas muestran un estilo de vida simple, dedicado básicamente a la pesca y a la recolección de mariscos.

Hoy esa tradición sigue en caletas como Laguna Grande y Lagunillas. El balneario se encuentra sobre la bahía de Paracas, justo en la entrada de la Reserva Nacional. Muchos lo llaman simplemente “Paracas”, pero su corazón es un pueblo pequeño llamado El Chaco que se puede recorrer a pie. Recibe a la mayoría de visitantes, tanto extranjeros como peruanos que buscan una escapada de playa, y desde su muelle salen los tours a las Islas Ballestas y a la Reserva. El balneario rodea la bahía, y gran parte de su atractivo es el clima donde hay sol casi todo el año, además de las residencias y hoteles que se han construido es una bahía tranquila de la que uno disfruta casi todo el año.

En esta maravillosa reserva, entre el desierto y el mar, visitamos hace poco El Pan de la Reserva. Una acogedora panadería de esas que se descubren casi por casualidad y a las que luego se vuelve a propósito. Detrás se encuentra Jimena Ballón, panadera autodidacta en un comienzo, que como muchos se encontró con la masa madre y el pan durante la pandemia y que ha convertido esta profesión en una excusa para detenerse en uno de los paisajes más bellos de nuestra costa. Pan casero de masa madre y otros ensayos de cuarentena frente a la Reserva Nacional de Paracas, como dice ella.

Aquí no hay apuro. El horno manda y la masa se respeta. Los vecinos comenzaron a comprarle pan como jugando, y cada vez se volvió más conocida en la zona. Pan para los desayunos, para comer ahí mismo, o para llevar y disfrutar en casa mirando el horizonte, con el viento de Paracas como compañía. Sin adornos ni concesiones. Solo buen pan, en el lugar menos esperado. Se volvió el favorito de los que tienen casa en el balneario y que cada vez que van a la Reserva, hasta el día de hoy, hacen sus pedidos. Y para los que van de visita, una parada obligada antes o después de recorrer la Reserva, y un recordatorio de que en Paracas no todo es mar.

Acaba de abrir hace unos meses una encantadora tienda/taller cerca, porque manejar el negocio desde casa se volvió insostenible. La tendencia panadera es la revisión de los productos tradicionales. Pero elaborados con ingredientes de primera y toques personales. Jimena comenzó con los panes campesinos, luego siguieron las barras de Sequión, Mendieta con pecanas y dátiles, focaccia, una de los cinnamon rolls más ricos que he probado, los perfectos croissants, y tenemos que hablar del panetón. ¡Qué tal panetón! Los que siguen nuestras catas anuales ya lo habrán visto aparecer en la lista. Y tengo que decir que este año es, una vez más, maravilloso. Viene en dos presentaciones: clásico panettone de frutas con vainilla natural. Su masa madre artesanal se trabaja por alrededor de tres días y muestra un color amarillo intenso logrado con el uso de huevos de gallinas libres. La miga de este panetón es suave y delicada. La confitura la realizan de forma casera con naranjas naturales del desierto de Villacurí, lo cual le da un aroma frutal inconfundible. Hay también la opción del panettone de la península, con chocolate fondant y frutas confitadas.

El horno y su energía residual son claves en este proyecto. El vecindario con el que comparten el pan por las mañanas es de gente entusiasta que lo elogia con cariño, aceptando inclusive los errores artesanales como si se trataran de una novedad más de la naturaleza. Ganan la simpleza, las texturas y el sabor en un camino que recupera los croissants, las masas y el panettone de verdad, sin esencias ni frutas confitadas artificiales.

En el local además hay un sector deli –mieles, aceites de oliva, mermeladas– y un repertorio de cosas ricas para el café: pan de chocolate, helados artesanales, y otras delicias.

Masa madre, paciencia y mar. Lo que empezó como un ensayo de cuarentena es ahora una de las mejores razones para volver a Paracas. Jimena Ballón demuestra que en medio del desierto también puede crecer algo vivo. Pan de verdad, hecho a mano, en uno de los paisajes más bellos de nuestra costa. ¡No se lo pierdan! Y hagan sus pedidos de panetón con tiempo.

Para llegar

El Pan de la Reserva

@elpandelareserva

T. 940581748

Av. Los Libertadores 400, Paracas.