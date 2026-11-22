“La danza del fuego. Yambé” (Fondo editorial cultura peruana, 2026), de Dimas Arrieta Espinoza (Huancabamba, Piura, 1964) constituye el rescate de la memoria histórica y cultural del norte del país. Inscrita en el tránsito y ocaso del sistema de haciendas, articula la experiencia de la comunidad mangache —asentada en el espacio simbólico y geográfico de Piura y articulada con las rutas de Lambayeque, Ayabaca y Huancabamba— para examinar los procesos de desarraigo, sincretismo y afirmación identitaria. Conecta la costa afrodescendiente con las tierras alto- andinas, y de la dimensión ritual y espiritual que envuelve a la novela. En este entramado, el tondero y las cumananas operan como emblemas de resistencia cultural que preservan la memoria colectiva y disputan el orden hegemónico. Nuestro análisis sostiene que, en “La danza del fuego. Yambé”, el tondero y las cumananas funcionan también como estrategias estéticas y simbólicas de emancipación de la cultura mangache.

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Contexto

La novela se sitúa en un momento bisagra de la historia social del norte peruano: el tránsito y declive del sistema de haciendas y las secuelas de la esclavitud en el eje Lambayeque–Piura–sierra piurana. La Mangachería como espacio de resistencia: históricamente asentada en los márgenes de la ciudad de Piura, la cultura mangache emerge en la obra no como un mero dato costumbrista, sino como un territorio simbólico de identidad, orgullo y rebeldía frente al orden señorial. Denota la “trata” interna y el desarraigo: Arrieta Espinoza visibiliza un fenómeno poco explorado en la narrativa peruana: el traslado y venta de población afrodescendiente desde las haciendas costeñas hacia las zonas altas de Ayabaca y Huancabamba, lo que dio origen a un profundo sincretismo afroandino, incluyendo sexo-erotismo (pp.32 -92).

Temática

1). El fuego como ritual de emancipación: en el universo de la novela, el fuego trasciende su condición física para convertirse en un lenguaje sagrado. La “danza del fuego” simboliza la purificación del trauma de la esclavitud y la reconquista de la libertad espiritual y corporal. 2). La música y el baile como resistencia (Tondero y Cumananas): El relato reivindica las expresiones artísticas del norte, como archivos vivos de la memoria mangache. El canto, el baile y el contrapunto verbal funcionan como mecanismos de cohesión comunitaria y desafío al poder del hacendado. 3). El sincretismo costa-sierra: la obra rompe con la visión dicotómica tradicional de la literatura peruana (costa vs. sierra) para mostrar cómo las raíces africanas se fundieron con la cosmovisión andina de los antiguos guayacundos y las lagunas sagradas (p.135). Actúa como mediadora entre lo terrenal y lo sagrado, acogiendo y sanando las heridas históricas de quienes transitan entre ambos mundos (p.157).

Recursos narrativos

Dimas Arrieta apuesta por una hibridación genérica: estructura polifónica donde convergen la novela histórica, el testimonio oral, el mito y la crónica etnográfica (evidente en el tratamiento documental y poético de figuras como doña Albina García, p. 119). Oralidad y ritmo poético: el lenguaje de la novela está impregnado de la musicalidad propia del habla norteña, los pregones y la cadencia de la cumanana. La sintaxis busca reproducir el compás del baile y el crepitar del fuego, otorgando a la narración una fuerte carga sensorial. Tiempo mítico vs. tiempo histórico: aunque anclada en procesos reales (el régimen de hacienda), la narración se eleva hacia un tiempo ritual donde los ancestros, los curanderos y los danzantes dialogan en un presente continuo. El tondero transforma el cuerpo explotado en cuerpo danzante y sagrado; sintetiza la unión musical entre la costa afro y la sierra andina. Las cumananas oponen la oralidad poética y la ironía al discurso oficial del patrón; funciona como archivo vivo de la memoria mangache (p.175). Además, en cada capítulo se emplea música que el lector puede acompañarse ingresando a youtu.be. (tondero, tristes, pasillos, boleros).

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Conclusión

En suma, “La danza del fuego. Yambé” demuestra que la supervivencia cultural de la comunidad mangache frente al régimen de haciendas y la diáspora interna se sostuvo en prácticas expresivas capaces de transformar la subyugación en agenda simbólica. La figura de Pancho Niño sintetiza el drama del desplazamiento y la articulación entre la herencia afroperuana costeña y el mundo andino, evidenciando que la identidad se construye en el cruce de memorias y territorios (Yambao, Mainka, Maima). Sobre ese sustrato histórico y humano, el tondero reivindica el cuerpo como espacio de libertad, ritmo y convergencia musical entre la costa y la sierra, mientras que las cumananas erigen la oralidad, el ingenio y el contrapunto verbal en un archivo contrahegemónico que resguarda la genealogía y la cohesión del grupo frente al olvido impuesto por el poder letrado. De este modo, Dimas Arrieta Espinoza no solo amplía el mapa de la narrativa afroperuana hacia el norte andino-costeño, sino que reafirma el valor de la palabra cantada y el ritual danzado como instrumentos perdurables de memoria, dignidad y resistencia.

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