Está circulando la revista “Identidad Vallejiana”, dirigida por Fernando Barbarán, como órgano de difusión de la Asociación “Amigos por siempre”, exalumnos 1963-1967 de la I. E. César Vallejo, de Santiago de Chuco. La publicación contiene artículos de notable solidez intelectual y sensibilidad literaria. Denotan el desarraigo geográfico hasta la exégesis simbólica, social y la memoria histórica. Los textos reunidos en esta entrega conforman un mosaico coherente que ilumina distintas facetas del universo vallejiano y santiaguino.

Experiencia vital

La edición abre con “Cuando salí de mi tierra” (p. 6), de Víctor Vejarano, una pieza de profundo aliento humano que dialoga con uno de los ejes emocionales más intensos de la poética de Vallejo: la partida del terruño. Vejarano explora la nostalgia, la ruptura con el paisaje natal y la huella imborrable del origen en la construcción de la identidad del migrante andino. Notamos la simbología elemental en la obra temprana vallejiana en “El agua en Los heraldos negros” (p. 8) en la que Mara García propone una lectura rigurosa y sensible sobre la presencia y carga semántica de este elemento en el poemario inaugural de Vallejo (1918). El ensayo desentraña cómo el agua trasciende su condición física para convertirse en símbolo de purificación, dolor existencial, memoria familiar y tránsito espiritual en los versos del poeta. Cita al poema “Lluvia” como un homenaje al elemento líquido y a la tierra.

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Vallejo y Santiago

En la vigencia de la narrativa social, Napoleón Vaella Malca aborda en “El tungsteno” (p. 11) la dimensión narrativa y de denuncia social del vate santiaguino. Su análisis abre la realidad actual, el deterioro humano y la problemática social de abuso y explotación en esta obra clave del indigenismo y la literatura proletaria latinoamericana, subrayando su plena vigencia frente a las dinámicas de la minería informal en el mundo contemporáneo. Así también en lo concerniente a la memoria, archivo y fantasmagoría local, el destacado escritor Ángel Gavidia en “Vallejo, y la —Sentencia— y otros fantasmas en la vida santiaguina” (p. 12) señala, con su habitual maestría narrativa y rigor histórico, que los episodios de las luces y espíritus que marcaron la biografía del poeta —aquellos días de infancia y proceso de Fosforescencias — siguen entrelazándolos con las sombras y fantasmas de “Fabla Salvaje” que habitan la memoria colectiva de Santiago de Chuco.

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Ética y vocación de Vida

Con el rostro humano tras el mito, el director, Fernando Barbarán afirma que “Georgette Philippart, poeta y escritora “(p. 14), nos acerca indispensablemente como compañera de vida y albacea moral de la obra de Vallejo. El artículo ilumina el papel decisivo de Georgette en la preservación del legado póstumo del poeta, reivindicando su entrega, su carácter indomable y su lugar irrenunciable en la historia literaria del Perú.

Por nuestra parte nos ocupa “La ética periodística de César Vallejo”, sobre la labor cronística del vate universal en diarios y revistas de Europa y América. Se incluye una reflexión de Elizabeth Sifuentes: “Santiago de Chuco un pequeño paraíso” (p. 19). En el legado formativo, Hugo Díaz Plasencia presenta “César Vallejo, maestro de la vida” (p. 20), una reflexión que trasciende la faceta conocida del joven preceptor en las aulas trujillanas para proyectar al poeta como un educador en el sentido más amplio: alguien que enseña, desde el ejemplo y la palabra, a mirar el dolor ajeno con solidaridad y dignidad.

Origen y memoria

De la creación de Danilo Sánchez Lihón nos comparten la prosa poética “Neblina blanca del ande” (p. 21), de alta poesía y profundidad conmemorativa. En “Vallejo, el hogar y el eterno retorno” (p. 22), María Meléndez de Lescano aborda uno de los núcleos afectivos más profundos del poeta: la casa familiar como espacio sagrado, memoria de la madre y eje espiritual al que su poesía regresa incesantemente frente a la orfandad y el exilio. Es grato leer a Noel Salvatierra Sánchez, quien nos emociona con su testimonio “El camino que hemos recorrido” (p. 24), como integrante de la promoción de estudiantes 1967, animadores de la revista que comentamos. Seguidamente se lee un poema evocativo a nuestro inmortal vate de autoría de la artista Lucy Mantilla: “Estamos tan unidos César” (p. 25). Por su parte, el escritor Javier Delgado Benites escribe sobre “César Vallejo y su huella en Trujillo” (p. 26).

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Vanguardia y crítica

Maigualida Pérez Gonzáles, escritora venezolana, comparte la crónica “César Vallejo y la doctrina de Drago” (p. 28), en cual nos informa que el 16 de julio de 1917 Vallejo dictó una conferencia alusiva en el paraninfo de la UNT. Enseguida, Juvenal Sánchez Lihón, en “César Vallejo en el Puente de los Suspiros” (p. 30), reconstruye los pasos y vivencias del vate en Barranco, rescatando la atmósfera limeña, las tertulias y el tránsito vital de un Vallejo que empezaba a dialogar con la modernidad urbana.

Finalmente, recordamos que César Vallejo revolucionó la palabra. Así se destaca en “Trilce: un siglo de vanguardia” (p. 31), de Cecill Scott, que celebra y analiza la vigencia de la obra maestra de 1922, destacando cómo su ruptura sintáctica, su audacia formal y su desgarramiento humano siguen marcando el pulso de la poesía contemporánea a más de cien años de su publicación.

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