Walter Inga Flores es un reconocido docente, escritor e investigador literario natural de Puno, autor de una fecunda y hermosa producción de temática siempre relacionada con la narrativa de inspiración tradicional andina, en cuyo conjunto destacan los volúmenes: “Cuentos de mi pueblo”, “Algunos seres de la literatura oral aymara”, “Niños y niñas trabajando y estudiando”, “El vuelo de las aves en primavera”, “Fábulas del Perú y el universo”, “Fábulas de la selva y la costa”. En su producción se combinan admirablemente la vocación educativa, la relación con la tierra nativa y la historia de la región altiplánica.

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CUENTOS DEL SILENCIO Y EL TIEMPO

El prologuista León Isaac Quispe Huaranga advierte al lector: “Esta narrativa recorre el tránsito de dos siglos importantes para la humanidad: En ese sentido, el Maestro Walter Inga Flores nos muestra la realidad, así como la lucha, la reflexión, afrenta contra los fantasmas, descubriendo posibilidades y visionando el futuro. Como autor, con esta colección nos muestra la guía de cómo se debe emprender la enseñanza y el aprendizaje de un manera entretenida y reflexiva”.

Con esta entrega, el autor se aferra a una dosis de pensamiento libre y batallando con el juego de las letras escritas por él, también se gana el aprecio de las generaciones presentes.

“Cada uno de los cuentos que vas a leer fueron estrictamente deslizados en un orden histórico y cronológico, cuya pretensión es que sirva de guía metodológica a los maestros y maestras en el aula, ya que se delinean con maestría las indicaciones para poder evaluar la comprensión lectora a través del nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico, para cada uno de los cuentos”.

Según lo expuesto, el respectivo volumen integra la producción literaria narrativa, específicamente el cuento, con una clara propuesta educativa.

CARÁCTER Y NATURALEZA DEL LIBRO

Con una oportuna y previa explicación, el volumen incluye una necesaria explicación sobre su naturaleza, contenido y utilización educativa.

En efecto, se trata de “una recopilación que entrelaza la historia, la imaginación y la crítica social a través de relatos ambientados en los siglos XIX y XX. Desde los sapos que lloran, en 1817, hasta Vocación con sabor a Perú en 1994, cada cuento refleja momentos de transformación, misterio o resistencia. Las historias combinan elementos fantásticos con referencias culturales y naturales del Perú, mostrando cómo el tiempo, la memoria y la naturaleza dialogan con la condición humana. Es una obra que invita a reflexionar sobre lo que se olvida, lo que se transforma y lo que permanece”.

Según lo expuesto, el hecho de que el autor sea natural de la región de Puno y de que en su región ejerza principalmente la docencia, no significa que sus cuentos sean localistas o regionalistas; menos nativistas o indigenistas. La vocación del autor es el Perú como totalidad; por eso sus cuentos desbordan y trascienden el espacio local o regional tradicional, para cubrir y proponer una perspectiva nacional integradora.

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MENSAJES Y MORALEZAS

Por otro lado, a su vocación literaria y narrativa el autor suma su inquietud y tarea formadora y educativa; por eso, cada uno de sus relatos concluye con una “Lección”, como así titula expresamente las reflexiones de cada uno de sus relatos.

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CUENTOS DEL SIGLO XIX

La primera parte del hermoso libro comprende los cuentos: “Los sapos que lloraban” (1817), “El lugar al que el tiempo olvidó” (1839), “Cuando Lima enfermó” (1848), “Lluvia de rayos en la ciudad” (1877), “La historia que nadie contó” (1881) y “Escalera al cielo” (1896).

CUENTOS DEL SIGLO XX

Los cuentos ubicados en el reciente pasado siglo son: “La rana y la laguna” (1918), “El carro volador” (1929), “El mono y la estela” (1940), “Prisioneros de una futura guerra” (1958), “El llamado de la selva virgen” (1963), “La guardiana de los olvidados” (1978), “El secreto de los lagartos” (1979, “Cuando visitaron la tierra” (1980), “Aves del fin del mundo” (1982), “Vocación con sabor a Perú” (1994).

Precisamente en el cuento que refiere cómo el peruano decidió ya no seguir la carrera profesional para la que su familia lo apoyó para que estudiara en París; aunque al comienzo la familia se vio defraudada, al final su propia madre aprobó su decisión.

El cuento mencionado concluye con este final: “Años después Gastón promovió la gastronomía peruana y logró su revalorización, internacionalización y reconocimiento mundial. Esta historia inspiró a muchos chefs que, con esfuerzo, también alcanzaron el éxito”.

Se trata, pues, como hemos dicho al comienzo, no de una recopilación de cuentos de ciertas zonas del Perú, especialmente de las zonas andinas, sino de una nueva perspectiva para actualizar la capacidad creadora de las nuevas generaciones de peruanos. En esa tarea, se plasman las nuevas concepciones y realizaciones no solo de la lectura, sino del nuevo cuento peruano que alienta en los pueblos de todas nuestras regiones.

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