“Poliedro Vallejiano”, del Dr. Elmer Robles Ortiz, se erige precisamente como una obra que asume ese desafío: pensar a Vallejo desde su complejidad, desde sus múltiples aristas vitales, culturales, afectivas e intelectuales. El presente volumen, se inscribe en la tradición de los estudios interdisciplinarios sobre la obra de César Vallejo, proponiendo una lectura integral que articula crítica literaria, antropología cultural e historia intelectual.

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Lejos de aproximaciones fragmentarias o ideológicamente unívocas, el libro plantea una comprensión poliédrica del poeta, en la que cada ensayo funciona como una arista interpretativa de un mismo núcleo ontológico: la experiencia humana total. Es una obra necesaria, honesta y lúcida, que invita a releer, sentir y pensar a Vallejo desde todas sus caras, como se contempla un poliedro: girándolo, iluminándolo desde distintos ángulos, hasta comprender que en cada arista late la vida misma.

ENDOCULTURACIÓN Y POESÍA

Uno de los aportes más lúcidos de esta obra es el uso de la categoría antropológica de la endoculturación para interpretar la poética vallejiana. Robles Ortiz nos demuestra con maestría que Vallejo no dejó de ser un santiaguino en ninguna estación de su vida. Sus versos no nacieron de la imitación de ninfas o cisnes europeos, sino de los jugos nutricios de la mamapacha y del vocabulario cotidiano que otros consideraban vulgar.

Desde el ámbito doméstico, desde la casa, el poyo, el fogón y la lluvia andina, el poeta logra una expresión que alcanza a todos los hombres, porque habla desde una verdad humana esencial: el dolor compartido, la fraternidad posible, la dignidad vulnerada.

EL GRUPO NORTE

El libro dedica un espacio fundamental al Grupo Norte, ese círculo de jóvenes creadores que entre 1914 y 1917 transformó a Trujillo en una eclosión cultural sin precedentes. Robles Ortiz define este grupo no como una asociación formal, sino como una fraternidad libre y voluntaria, donde la intelectualidad y la afectividad confluyeron para educar a sus miembros más allá de lo que la universidad oficial podía ofrecer.

A través de anécdotas recuperadas con minuciosidad, asistimos a las tertulias en el departamento de Antenor Orrego, a las excursiones en las ruinas de Chan Chan —donde Vallejo recitó por primera vez “Hay golpes en la vida tan fuertes...”— y a los brindis en el restaurante “Los Tumbos”, donde el poeta fue coronado con hojas de laurel como el nuevo genio de América.

ANTENOR ORREGO

Un eje transversal de este poliedro es la figura de Antenor Orrego, el orientador literario y maestro informal que tuvo la “diáfana intuición” de reconocer la genialidad de Vallejo desde sus primeros manuscritos en 1914. El Dr.Robles Ortiz reivindica el prólogo de Orrego a Trilce (1922) como una pieza inseparable del poemario, lamentando las mutilaciones que editores posteriores han hecho a esta unión orgánica.

Fue Orrego quien profetizó que, si el poeta no era valorado en su tiempo, lo sería por la “crítica inteligente” del mañana. Este ensayo reconstruye ese espacio de encuentro intelectual como una comunidad afectiva, donde el pensamiento y la emoción, la lucidez crítica y la lealtad humana, se potenciaron mutuamente. En este contexto, adquiere particular relevancia la figura de Antenor Orrego, cuya relación con Vallejo es abordada no solo desde la admiración intelectual, sino desde la correspondencia espiritual.

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DE LO LOCAL A LO ECUNÉMICO

Finalmente, la obra nos conduce al universalismo vallejiano. El Dr. Robles Ortiz argumenta con fuerza que la grandeza de Vallejo radica en que, partiendo de lo más íntimo y parroquial, logró expresar al hombre eterno, solidario con el dolor de todos los oprimidos del mundo. Su voz derribó fronteras, no porque hablara de temas abstractos, sino porque su emoción, enraizada en el Perú, se volvió una conciencia histórica de carácter universal. Incluso en sus últimos días en París, como lo demuestra la carta a Luis Alberto Sánchez de enero de 1938, Vallejo se mantuvo fiel a sus ideales de libertad y justicia social, preocupado por la suerte de sus “viejos hermanos de Trujillo”.

“Poliedro Vallejiano” es un acto de justicia y de amor por la palabra. Elmer Robles Ortiz nos entrega una herramienta indispensable para que las nuevas generaciones no solo comprendan a Vallejo con el cerebro, sino que lo sientan con todas las potencias físicas y espirituales, tal como el amauta Orrego nos enseñó. Invitamos al lector a girar este poliedro y descubrirá en cada cara un nuevo reflejo de aquel faro que, desde lo más alto, ilumina y amplía su luminosidad que cubre con su radiación el corazón de la tierra. No elude los temas incómodos ni las zonas polémicas de la biografía vallejiana. Al contrario, las aborda con serenidad, sin dogmatismos ni concesiones al prejuicio.

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Esta actitud crítica —firme pero abierta— constituye otra de las fortalezas del libro. Vallejo aparece aquí no como ícono intocable ni como bandera ideológica, sino como un ser humano complejo, atravesado por su tiempo, fiel a una ética de justicia y solidaridad que nunca se dejó proyectar.

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