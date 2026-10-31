Recientemente, la plaza del Colegio de Santa Cruz, de la Universidad de Valladolid (España), ha sido escenario del VII Congreso Internacional “Vallejo siempre”. El evento ha congregado a importantes estudiosos de la obra de nuestro poeta universal César Vallejo.

Por esos mismos días, en Trujillo, tuve la suerte de reunirme con el destacado maestro Eduardo Paz Esquerre. Él tuvo la gentileza de poner en mis manos la edición facsimilar de Trilce. Gracias a ello he vuelto a la publicación primigenia de esta trascendental obra.

Esta edición salió a la luz en noviembre de 2022, con el fin de conmemorar los cien años de su primera publicación. Hoy, después de cuatro años, leo la salutación de la doctora Yolanda Peralta Chávez y el preludio del maestro Paz Esquerre, y no puedo dejar de conmoverme ante las profundas motivaciones que dieron lugar a esta ejemplar iniciativa.

HUELLAS EDITORIALES

Lo que más me agrada de esta obra es la calidad de la reproducción facsimilar. También la organización del volumen y la pertinente selección de ilustraciones y fotografías. Su lectura me llevó a recordar dos libros que abordan las circunstancias de la primera publicación de Trilce.

El año pasado, el historiador Luis Paliza editó y publicó “Vigilar, castigar e imprimir”, de Carlos Aguirre y William Fisher. El libro da cuenta de la publicación de Trilce en los talleres tipográficos de la penitenciaría, en 1922. Nos acerca, así, al lugar en el que se imprimió su primera edición.

Este año, el maestro Elmer Robles Ortiz publicó “Poliedro vallejiano” (Infolectura, 2026). A raíz de ello, en una conversación con el periodista Omar Aliaga, expresó su molestia por el retiro del prólogo de Antenor Orrego en ediciones posteriores a 1922. “Los editores -señaló- decidieron injustamente prescindir de él: una mutilación imperdonable”.

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RESPONSABILIDAD INTELECTUAL

Traigo a colación estos dos libros porque ambos aluden al contexto en el que se publicó una de las obras poéticas más importantes de nuestro vate universal y también porque nos remiten a su valor cultural. Recordemos que, en Trujillo y en Lima, importantes grupos y movimientos culturales hacían eco en la vida del país.

En esta edición facsimilar me alegra especialmente la recuperación de documentos originales; entre ellos, las palabras prologales del gran Antenor Orrego. Su lectura permite apreciar la responsabilidad intelectual con la que acompañó la obra de Vallejo.

Veamos: «Bien quisiera yo, con harto y ubérrimo corazón, que estas palabras mías al frente del gran libro de César Vallejo, que marca una superación estética en la gesta mental de América, fueran nada más que lírico grito de amor, tenue vibración del torbellino musical que ha suscitado siempre en mí la vida y la obra de este hermano genial. Así debería ser, pero mi amor no puede eludir el conocimiento. Pienso que sólo quien comprende es el que con más veracidad ama, y que sólo quien ama es el que más entrañablemente comprende».

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ESTUDIO Y COMPROMISO

Estas palabras revelan la entrañable relación de Orrego con César Vallejo. Revelan, asimismo, su responsabilidad con los lectores, con la obra y con la conciencia crítica. Como podrán ver, no son simples palabras de elogio: hay una concienzuda valoración, desde el estudio y desde el compromiso con el artista.

También creo que es importante citar su cierre. Dice Antenor Orrego: «Y ahora, el público que me permita retraerme para hablar en voz baja la palabra final, para secretear ternuras al hermano:». He aquí esos secreteos a los que se refiere nuestro insigne pensador:

«Canta tus ritmos divinos, querido; cántalos siempre para que se abracen y se glicen como lianas a mis pensamientos; para que mis lágrimas y mis alegrías, y los más escondidos secretos de mi corazón, cuando busquen palabras para incorporarse, encuentren las tuyas, frescas, edénicas y vivas; canta tus ritmos para que en la hora en que me suma el mar de sombra y de callado imperio, me alargues tu mano musical, hermano…».

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NUEVOS COMPROMISOS

Orrego integra el análisis serio y profundo de la poesía de Vallejo con su sensibilidad y su cercanía al hermano poeta. Esa lectura encuentra compañía en los escritos que Eduardo Paz Esquerre ha tenido la gran iniciativa de compilar. Después del texto facsimilar, una fotografía muestra a Vallejo en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, realizado en España en julio de 1937.

Luego aparecen las apreciaciones de Antenor Orrego, Luis Alberto Sánchez, José León Barrandiarán, Jorge Basadre, Estuardo Núñez, José Carlos Mariátegui, Xavier Abril, Luis E. Valcárcel, Juan Espejo Asturrizaga, Armando Bazán y Víctor Raúl Haya de la Torre. Son pensadores de distintas tendencias y actividades. Al poner su atención en Trilce, considero que logran resarcir de algún modo el vejamen inicial que sufrió esta insigne obra y su casi olvido entre las jóvenes generaciones.

Al igual que el maestro Eduardo Paz Esquerre, espero que esta obra sea revisada y valorada por las actuales generaciones y las venideras. Como dice nuestro escritor Ángel Gavidia: “Trilce simboliza un replanteo total de lo que es ‘la palabra poética’. Pero fue también un puente entre los hondones del alma y sus afueras, sin imposturas, honestísimamente, aunque para esto haya que romper a las palabras”. Por eso y por más, volvamos a Trilce.

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