Durante tres semestres de la década del 80 fui Profesor Visitante de Literatura Americana y Española en la Universidad Dan Kook de Seúl (campus de Cheonán) Corea del Sur. Tal circunstancia me ha permitió un cierto conocimiento más o menos directo de la sociedad, la cultura y la literatura de esa importante nación, de la misma que, cuando nos ha sido posible hemos difundido o comentado determinados aspectos, que ahora adquieren un significado especial por el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura correspondiente a 2024 a la extraordinaria escritora Han Kang.

En realidad, antes de tal hecho consagratorio se comentaba ya que el máximo galardón en cualquier año debería corresponder a un escritor surcoreano, que exhibe también notables nombres. Esta vez el premio no ha sido para un poeta, sino para una narradora. En buena hora y nos llena de regocijo.

En realidad, aparte de sus propios méritos personales, el otorgamiento del Nobel hay que entenderlo también como el justo reconocimiento a una vigorosa cultura y literatura plasmada por excelentes poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas. Es explicable, entonces, nuestra sincera adhesión y celebración por el extraordinario acontecimiento mundial.

TRAYECTORIA LITERARIA

Profesora de Literatura, la autora nació en la provincia de Gwangju en 1970; la escritora ejerció la docencia en el Departamento de Escritura Creativa del Instituto de las Artes de Seúl; es decir, su actividad cultural e intelectual siempre ha estado en contacto directo con el lenguaje y la literatura.

En su producción literaria podemos mencionar las siguientes obras y distinciones: “Actos humanos” (Premio Manhae de Literatura de Corea, así como Premio Malaparte, de Italia, 1917); “Blanco” (finalista del Premio Booker Internacional, 2018); “Imposible decir adiós” (Premio Médicis Extranjero 2023), Premio Random House, 1924).

Entre los diversos galardones que ha recibido mencionamos: Yi Sang, Premio Artista Joven del Año, 25° Premio de novela coreana, Premio de Literatura Dong Ri y, sobre todo, el consagratorio y universal Premio Nobel de Literatura 2024.

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LA VEGETARIANA

Sin duda, su novela más importante y conocida, desarrolla el tema de una esposa diligente, dedicada, honesta y discreta que siempre deseó su esposo. En realidad, sin algún atractivo en particular; menos, con algún defecto distintivo y visible, la diligentes y honesta esposa cumple sus funciones primordiales, de manera que su matrimonio se desenvuelve en un ambiente tranquilo.

Sin embargo, de pronto, a raíz de ciertas pesadillas inexplicables, terribles y brutales, empieza a despertarse por las noches, de manera que es impulsada a detestar toda clase de carnes, por lo que incluso las arroja las que guarda en el frigorífico; además, a partir de tal circunstancia implanta un nuevo régimen alimenticio, exclusivamente vegetariano, que su esposo acepta sorprendido y resignado, pero sin protestar.

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A partir de este hecho insólito se suceden otros acontecimientos explicables por la búsqueda de una alimentación y de una vida pura, que elimina todo posible consumo de carnes. El régimen vegetariano se impone como costumbre alimenticia exclusivo en el joven hogar; todo se hace en casa conforme a los deseos de la mujer que, también va perdiendo su propio atractivo personal.

Pero el desconcierto no es solo para su esposo, sino también para las amistades, familiares y el propio padre, claro representante de la idiosincrasia coreana tradicional, adicto incluso al consumo de carne de perro, en una actitud que cada vez se va superando.

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En realidad, ambientada en la sociedad tradicional de Corea del Sur, esta novela es una especie de cuestionamiento de ancestrales usos, concepciones y costumbres, así como un mensaje de liberación de la tradicional dependencia de la mujer, muchas veces en condiciones de dependencia y sometimiento al hombre y a la autoridad mediante mecanismos rígidos. Entre esos lazos supervivientes se explican, por ejemplo, el mayorazgo, es decir, los derechos y privilegios del hijo mayor e incluso la aprobación de las madres con respecto a sus futuras nueras, por lo que todavía sobrevive el derecho de la futura suegra de aprobar o desaprobar a sus posibles nueras; la jerarquización social en relación con las funciones y cargos; la separación de jóvenes y adultos en las relaciones o actividades sociales.

Naturalmente, la sociedad coreana contemporánea vive y experimenta nuevos y trascendentales cambios en sus usos y costumbres. En ese conjunto, “La vegetariana” es un símbolo de esos cambios en los anhelos y luchas de liberación de las mujeres dependientes y sometidas.

Mostrar esa realidad elevó al primer plano de la atención literaria mundial a la escritora Han Kang.

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LA OPINIÓN DE LA CRÍTICA

El reconocimiento a la singular novela y a su autora no se han hecho esperar. Algunos juicios de mundo académico y literario son los siguientes:

Para el crítico del diario El País, Berna González Harbour: “Han Kang es una de las escritoras más sublimes que pueblan el escenario contemporáneo. La vegetariana es un asfixiante retrato del aislamiento en el que puede sumergirse una persona a cambiar sin permiso de los demás”.

Para Michele Filgte, de Los Ángeles, Times: “Han Kang transforma la desgastada idea de la desconexión entre cuerpo y mente en algo fresco y sustancial”.

Para la crítica Gaby Martínez: “Energía y emoción se funden naturalmente para integrar la sustancia de ese hálito inexpresable que una vez decidimos llamar vida, y cuyas esencias se recogen en este libro que resistirá el paso de los años”.

Finalmente, en el Magazin podemos leer esta esclarecedora apreciación: “En trayecto de Yeonghye afloran algunas grietas de la sociedad y del pensamiento colectivo, como el hecho de que la sensatez puede ser vista como locura, la sencillez como algo problemático y el deseo de ser distinto como una amenaza”.

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