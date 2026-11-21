El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) movilizó un Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) a la región Junín, tras el sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes. El equipo brindará asistencia técnica a las autoridades locales para coordinar las acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

La medida fue dispuesta por el jefe del INDECI, general de brigada Luis Enrique Vásquez Guerrero. El personal especializado apoyará a las autoridades en la identificación de las necesidades de la población damnificada y en la coordinación de las acciones de atención frente a la emergencia.

Asimismo, la institución dispuso el traslado de 500 canastas de alimentos donados para las familias afectadas por el movimiento telúrico. La ayuda humanitaria será transportada por vía terrestre con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), a fin de facilitar su distribución en la región.

El INDECI informó que continuará coordinando con las autoridades de los distintos niveles de gobierno para brindar asistencia técnica y apoyo humanitario, así como contribuir a la rehabilitación de las localidades afectadas por el sismo.

#IMPORTANTE ⚠️ Ante el sismo de 6.7 de magnitud registrado anoche, el jefe del #INDECI dispuso la movilización hasta la región #Junín de 1 Gired con la finalidad de proporcionar asistencia técnica a las autoridades locales en acciones de #respuesta y rehabilitación. https://t.co/mliHSN30ET — INDECI (@indeciperu) November 21, 2026

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