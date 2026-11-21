El fuerte oleaje anómalo registrado en el litoral del Callao provocó que el mar sobrepasara las barreras de rocas e ingresara a sectores del muelle de la plaza Grau, por lo que las autoridades restringieron parcialmente el acceso a este espacio público para evitar accidentes.

La medida se mantiene vigente este sábado y comprende la colocación de cercos de seguridad y cintas de advertencia para impedir que los visitantes se acerquen a la zona afectada.

Durante un reporte de Canal N se observaron olas de gran intensidad que impactaban contra el muelle y alcanzaban las áreas de tránsito peatonal. Incluso, el agua descendía por las escaleras de acceso. Ante esta situación, personal de la Municipalidad del Callao permanece en el lugar para vigilar el cumplimiento de las restricciones y evitar que las personas ingresen a los sectores cerrados.

Como consecuencia de las condiciones del mar, también fueron suspendidas las actividades turísticas y recreativas , entre ellas los paseos en pequeñas embarcaciones que habitualmente se ofrecen en la plaza Grau.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió que los oleajes anómalos afectan el litoral desde el jueves 19 de noviembre y continuarían durante el fin de semana, con mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste.

Asimismo, explicó que la fase de creciente iluminación de la Luna favorecerá el incremento de la amplitud de las mareas, mientras que el nivel del mar registra anomalías positivas de hasta 65 centímetros por encima de sus valores normales en determinados sectores, asociadas al Fenómeno El Niño y El Niño Costero.

La Marina alertó que la combinación de estos factores podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión costera, especialmente en zonas de poca pendiente y mayor exposición al oleaje. Por ello, exhortó a las autoridades y a la población a adoptar medidas preventivas, respetar las restricciones y evitar acercarse a muelles y playas mientras persistan las condiciones adversas.

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