Comenzó la cuenta regresiva de la definición de la vigésima quinta edición de la CONMEBOL Sudamericana y DSPORTS desplegará un amplio operativo para realizar la cobertura del encuentro entre Atlético Mineiro y Boca Juniors que se disputará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El Xeneize va por una nueva vuelta olímpica después de más de 18 años sin títulos internacionales. El Galo de Eduardo Domínguez, por su parte, disputará la segunda final de Sudamericana consecutiva y buscará cortar una sequía de 12 años en el ámbito continental.

Con un destacado equipo periodístico presente en Colombia y una programación especial que comenzará dos días antes de la esperada final, DSPORTS ofrecerá una cobertura integral con móviles en vivo desde el estadio, los hoteles, la Fan Zone, el Malecón y otros puntos neurálgicos de la ciudad. Además, habrá conexiones permanentes desde distintos puntos de Argentina para reflejar cómo se vive la final tanto en Barranquilla como entre los miles de hinchas que seguirán el partido desde su país.

Programación especial

El despliegue del operativo ya comenzó con entrevistas exclusivas a los protagonistas de ambos finalistas. Marcelo Benedetto conversará mano a mano con los jugadores de Boca Juniors, mientras que Manu Olivari realizará encuentros especiales con integrantes del plantel de Atlético Mineiro. La jornada también incluirá la cobertura del tradicional banderazo de los hinchas xeneizes en Cartagena, uno de los puntos de encuentro más importantes para los simpatizantes que viajarán a Colombia.

Durante la jornada del viernes previa a la final, toda la programación de la señal deportiva estará íntegramente dedicada a la cuenta regresiva: DSPORTS Noticias, De Fútbol Se Habla Así, Puede Pasar y Fútbol Total seguirán de cerca las actividades de ambos equipos y mostrarán el clima que se vive en la ciudad colombiana.

La señal contará además con un estudio instalado en la Fan Zone, desde donde se reflejará la llegada de los hinchas y los principales acontecimientos vinculados al evento. Sol Rivas y Gastón Gerke estarán junto a los simpatizantes de Boca Juniors para registrar la pasión de los hinchas y compartir la intimidad de la concentración xeneize.

Uno de los momentos más destacados llegará entre las 6 p.m. y las 8 p.m. con un programa especial en vivo conducido por Pablo Giralt, Sergio Goycochea y Juan Pablo Varsky. Además, DSPORTS transmitirá en directo las conferencias de prensa oficiales de Atlético Mineiro y Boca Juniors.

UNA FIESTA TOTAL EN BARRANQUILLA 🔵🟡 Atención a este video del banderazo de los hinchas de Boca, en la previa a la final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS contra Atlético Mineiro. 🎥 CONMEBOL https://t.co/VaB9gcxy5q — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

La definición de La Gran Conquista

El día de la final contará con una transmisión ininterrumpida de más de 15 horas en vivo, que comenzará desde temprano y se extenderá hasta después de la medianoche.

DSPORTS Noticias y Fútbol Total acercarán las últimas novedades de los equipos, el movimiento de los hinchas y toda la información desde las concentraciones y los alrededores del Estadio Metropolitano. Sol Rivas y Gastón Gerke continuarán acompañando a los seguidores de Boca para mostrar cómo viven las horas decisivas antes del partido.

Entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m. se emitirá el programa especial “Boca-Mineiro: La Gran Final”, en vivo desde el estadio. A partir de las 3:00 p. m. la transmisión intensificará su despliegue con análisis, móviles y conexiones desde distintos puntos de Barranquilla y Argentina.

Desde las 4 p.m., Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sergio Goycochea encabezarán la previa desde la plataforma especialmente montada en el Estadio Metropolitano, acompañados por Marcelo Benedetto y Manu Olivari desde el campo de juego.

El encuentro comenzará a las 5.30 p.m. y contará con el relato de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y el análisis de Sergio Goycochea. Benedetto y Olivari estarán junto a los protagonistas, mientras que Sol Rivas y Gastón Gerke aportarán toda la información desde el césped y los sectores de acceso a los equipos.

Una vez finalizado el partido, DSPORTS continuará en vivo con entrevistas exclusivas a los futbolistas, reacciones desde los vestuarios y conexiones desde Barranquilla y Buenos Aires.

Al finalizar la jornada, desde las 8.30 p.m., DSPORTS Noticias Nite cerrará la jornada con el análisis completo de la definición, las repercusiones y todos los festejos del campeón de la vigésimo quinta edición de la CONMEBOL Sudamericana.

La señal deportiva DSPORTS transmitirá el duelo en vivo para toda la región.

Dónde ver DSPORTS en Perú

La señal DSPORTS está presente en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y también en las plataformas de streaming DGO, Paramount + y DAZN.