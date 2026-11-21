Un poste de alumbrado público colapsó y cayó frente a una vivienda en la zona La Esmeralda, en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca. El incidente generó preocupación entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades y de la empresa responsable del servicio eléctrico.

Colapso de estructura

El hecho fue reportado durante la tarde de ayer, luego de que moradores de la zona alertaran sobre la caída de la estructura que arrastró los cables de una vivienda. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas; sin embargo, el poste quedó tendido en la puerta de un inmueble y el sector resultó afectado por la interrupción del suministro eléctrico.

Durante el recorrido por el lugar, una vecina expresó su preocupación por las condiciones en las que quedó el poste y advirtió que pudo ocasionar una tragedia si alguna persona transitaba por el sector al momento de la caída.

Durante la cobertura, moradores de La Esmeralda también aprovecharon para denunciar otros problemas que afectan a su sector, entre ellos la acumulación de basura, desmonte y objetos en plena vía pública, así como la ocupación de veredas y pistas con vehículos abandonados.

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