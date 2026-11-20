Con el calor de Barranquilla como telón de fondo, Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán este sábado por la gloria continental. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será escenario de una final a partido único que definirá al campeón de la edición número 25 de la Copa Sudamericana, desde las 5:30 p. m. (hora peruana). El ganador sucederá a Lanús en el palmarés del torneo.

Para Boca Juniors, esta final representa mucho más que la posibilidad de sumar un nuevo trofeo en sus vitrinas. El conjunto argentino buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, luego de las obtenidas en 2004 y 2005, y convertirse en el primer club en levantar tres veces este título continental. Además, intentará poner fin a una sequía internacional que se extiende desde el 2008, cuando consiguió la Recopa Sudamericana tras superar a Arsenal de Sarandí.

El camino del equipo “Xeneize” hacia la final no fue nada fácil. Tras superar a O’Higgins de Chile en definición por penales, eliminar a Deportivo Recoleta de Paraguay en octavos de final, y dejar en el camino a un siempre complicado Sao Paulo de Brasil en cuartos, consiguió su clasificación frente a Vasco da Gama en semifinales. Luego de perder 1-0 en La Bombonera, protagonizó una remontada en el Maracaná y ganó 3-1, con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes, quien marcó el tanto decisivo en los minutos finales.

El título también podría coronar una temporada especial para el club argentino. Boca ya consiguió la Tabla Anual del fútbol argentino y todavía tiene posibilidades de pelear por otros objetivos locales, como el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. En ese contexto, la Sudamericana representa la oportunidad de recuperar protagonismo en el plano internacional.

Enfrente estará Atlético Mineiro, que buscará escribir una página inédita en su historia al conquistar por primera vez la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega a su segunda final consecutiva del torneo, después de disputar la definición de 2025 donde cayó ante Lanús de Argentina.

Su recorrido, al igual que el de Boca, tampoco estuvo exento de dificultades: terminó primero en su grupo con diez puntos, eliminó a Red Bull Bragantino en octavos y protagonizó una gran remontada ante Santos en cuartos de final. Luego de perder 2-0 en la ida, igualó la serie con un triunfo por 4-2 y consiguió la clasificación en los penales. En semifinales superó a Montevideo City Torque por un global de 3-2, pese a perder 2-0 en Uruguay tras haber ganado 3-0 en Belo Horizonte.

Un historial con capítulos memorables

Los enfrentamientos entre Boca Juniors y Atlético Mineiro también aportan un atractivo especial a esta final. Ambos clubes se han medido ocho veces en competiciones oficiales, con un balance de tres victorias para el conjunto argentino, cuatro empates y un triunfo brasileño. Su primer cruce se produjo en 1978, por las semifinales de la Copa Libertadores, cuando Boca se impuso en los dos encuentros. En 1993 volvieron a encontrarse en la final de la Copa de Oro: después de igualar sin goles en Brasil, el equipo argentino ganó 1-0 en La Bombonera y se quedó con el título.

El antecedente más reciente corresponde a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. En aquella eliminatoria, ambos partidos terminaron sin goles y Atlético Mineiro consiguió la clasificación en la definición por penales. Además, será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la historia de la Copa Sudamericana.

Boca también tendrá otro desafío en Barranquilla: romper una racha de seis años sin ganar en territorio colombiano. El Xeneize registra cuatro victorias, siete empates y siete derrotas en sus 18 partidos oficiales disputados en Colombia. Su último triunfo fue en 2020, cuando venció 1-0 a Independiente Medellín, en un encuentro disputado sin público durante la pandemia.

Las cuotas de Betsson también anticipan una final disputada, aunque otorgan cierta ventaja al conjunto argentino. La victoria de Atlético Mineiro registra una cuota de 3.60, el empate da 3.00, mientras que un triunfo de Boca Juniors paga 2.30.