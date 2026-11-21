Un total de 128 viviendas afectadas, cuatro destruidas y ocho personas heridas dejó el sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín y fue percibido en Lima y otras regiones, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.

La autoridad detalló que, además de los daños en viviendas, se reportaron afectaciones en dos iglesias, un hospital, un centro de salud en Pichanaqui y en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes, en la provincia de Chanchamayo.

PERSONAS HERIDAS

Respecto a las personas lesionadas, explicó que dos resultaron heridas en Pichanaqui al intentar evacuar rápidamente tras un corte de energía eléctrica. Asimismo, se registraron accidentes de tránsito provocados por la caída de piedras sobre las vías.

Uno de los casos ocurrió en la zona de Perené, donde un vehículo se despistó y volcó luego de la caída de rocas, dejando a una mujer herida que fue trasladada a Chanchamayo. Otras personas fueron evacuadas a establecimientos de salud de Pichanaqui.

En Paucartambo, una roca impactó contra una cisterna y causó la fractura de un brazo al conductor, quien fue derivado al hospital local. Otro conductor perdió el control de su vehículo por el desprendimiento de piedras y la unidad terminó cayendo al río.

“Respecto a las familias, cuyas casas han sido destruidas, se les debe dar un kit completo, enseres; son ya personas damnificadas. La mayoría de las viviendas son de material rústico y generalmente no resisten un movimiento telúrico. De la Universidad, ayer se ha ordenado la suspensión de clases con la finalidad de evaluar la situación de la infraestructura”, indicó en RPP.

Asimismo, señaló que el Indeci coordina el envío de ayuda humanitaria desde sus almacenes en Junín y Pasco, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, con el objetivo de atender a las personas damnificadas.