El número de personas lesionadas por el sismo de magnitud 6.7 en la región de Junín se incrementó a 15, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES Salud) del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el reporte de la entidad, de ese total, 12 permanecen hospitalizadas, 11 en establecimientos de salud de Junín y una en Huánuco, mientras que tres ya fueron dadas de alta.

DAÑOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Asimismo, el sector Salud reportó 15 establecimientos de salud afectados, aunque todos continúan operativos. Los daños se registran en Junín (6), Huánuco (5), Lima Centro (3) y Lima Región (1).

Por su parte, el Minsa señaló que se desplazó personal asistencial, brigadistas, equipo técnico y ambulancias, mientras continúa el monitoreo de la emergencia.

Como se conoce, el IGP registró dos movimientos telúricos más la mañana de este sábado 21 de noviembre, por lo que el balance de daños se sigue actualizando.

128 VIVIENDAS AFECTADAS

Cabe mencionar que horas antes, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó en RPP que 128 viviendas resultaron afectadas y 4 destruidas.

Debido al daño en algunos inmuebles, el funcionario afirmó que se destinará la ayuda humanitaria correspondiente, ya que son consideradas personas damnificadas.