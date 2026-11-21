Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín’”, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, pasó su primera noche en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, tras ser capturado en Ecuador.

El detenido permanecerá en las instalaciones policiales mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determina el establecimiento penitenciario al que será trasladado para cumplir su condena.

Bazán fue capturado la noche del jueves en un resort de lujo ubicado en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, tras un operativo coordinado entre las policías de Perú y Ecuador, con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según informó el ministro del Interior, César Astudillo, la Dirección General de Inteligencia (Digimin) realizó un seguimiento durante cuatro meses para ubicar al prófugo, quien permanecía fuera del alcance de la justicia desde 2023.

El cabecilla de ‘La Nueva Jauría’ registra una condena a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022, en La Libertad. La sentencia fue impuesta en febrero de 2025. La víctima permaneció más de dos meses en cautiverio, mientras sus secuestradores exigían S/1.8 millones a sus familiares por su liberación. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado enterrado en un descampado de la playa Las Delicias.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron diez celulares y dos laptops, equipos que serán materia de análisis.

Asimismo, el Gobierno evaluó inicialmente la posibilidad de trasladar a Bazán a la Base Naval del Callao, con el objetivo de impedir que continúe dirigiendo actividades criminales desde prisión.

La operación de recepción en Tumbes fue liderada por el ministro del Interior, César Astudillo, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, quienes supervisaron el procedimiento y las acciones de seguridad en el traslado a la capital.

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