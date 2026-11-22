Desde el 28 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, las organizaciones políticas que pasaron a la Segunda Elección Regional (SER) 2026 podrán presentar sus propuestas en radio, televisión y medios digitales, a través de la franja electoral. La votación está programada para el domingo 6 de diciembre en las 15 regiones donde ningún partido superó el 30 % de los votos válidos.

Los espacios se transmitirán en horarios fijos: en radio, a las 7:00 y 8:00 a. m.; en medios digitales, a la 1:00 p. m.; y en televisión, a las 8:00 y 9:00 p. m. Cada organización tendrá, como máximo, diez minutos diarios en total dentro de su circunscripción. La distribución depende de la disponibilidad de espacios, de que se entreguen los spots y de criterios técnicos.

Foto: GEC

El presupuesto para contratar este servicio en los medios es de S/ 3 000 000, según la Resolución Jefatural n.° 000177-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. Esa norma también detalla qué agrupaciones quedaron fuera de algunos espacios por no entregar su material a tiempo.

Es el caso del partido Somos Perú, que no presentó spots para radio en Lambayeque, y del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, que no entregó material para televisión ni redes sociales en Amazonas. Ambos solo aparecerán en los medios para los que sí cumplieron con el requisito.

Para definir el orden de aparición en pantalla y en los demás medios, la ONPE realizó un sorteo público el 12 de noviembre, a las 3:00 p. m., que abarcó 14 circunscripciones. En Piura, el sorteo se hizo el 20 de noviembre, a las 10:00 a. m., porque había apelaciones pendientes sobre actas observadas, extraviadas o siniestradas, y fue necesario esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones confirmara a las organizaciones participantes.