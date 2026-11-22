Dos agentes penitenciarios fueron intervenidos por intentar ingresar sustancias ilícitas y teléfonos celulares a los establecimientos penales de Challapalca (Tacna) y Arequipa. La medida forma parte de las medidas de lucha contra la corrupción y el ingreso de objetos prohibidos, ejecutadas por el INPE.

PENAL DE CHALLAPALCA EN TACNA

La primera intervención se realizó en el penal de Challapalca durante la revisión corporal al personal que ingresa al recinto. En el control, el agente identificado con las iniciales Y. P. L. llevaba tres envoltorios que contendrían presuntas sustancias ilícitas, además de una cajetilla con 20 cigarrillos.

Tras el hallazgo, el hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Asimismo, el INPE dispuso la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario y la separación temporal del trabajador mientras duren las diligencias.

En una segunda acción, el personal penitenciario realizó una revisión inopinada en el pabellón 3, donde se encontró un paquete en el techo del área de tópico, el cual contenía un router, dos cargadores de router, cuatro teléfonos celulares, tres cargadores de celular y un módem. Así también, se decomisaron una hoja de sierra, cinco metros de cable de internet, dos cables artesanales, seis láminas de fierro de aproximadamente 30 centímetros y un barrote de fierro de 20 centímetros, entre otros objetos no permitidos.

Cabe mencionar que el mencionado penal se encuentra declarado en emergencia, por lo que mantiene reforzados los controles de seguridad para todas las personas que ingresan al establecimiento.

PENAL DE VARONES EN AREQUIPA

Por otro lado, en el penal de Varones Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya, un agente de seguridad de iniciales M. Q. C. fue intervenido tras detectar dos teléfonos celulares ocultos en la parte posterior de su chaleco táctico.

El hecho fue comunicado a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

Asimismo, el INPE señaló que estas intervenciones ratifican la aplicación estricta de los controles de seguridad.