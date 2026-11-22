Un sismo de magnitud 5.0 se registró este domingo 22 de noviembre en la región Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial del IGP/CENSIS, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:35 horas y tuvo una profundidad de 145 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín, en la región del mismo nombre, reportó el IGP.

Las coordenadas registradas fueron latitud -10.96 y longitud -76.17 con una Intensidad: V en la provincia de Junín (Junín).

Cabe recordar que el último viernes, se registró un fuerte sismo de magnitud 6.7 con epicentro en la provincia de Junín, que afectó a varias viviendas.

Las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.

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